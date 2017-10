(ChB) - "Together Against Mobbing" est une initiative lancée par la police, qui a pour but d’informer les élèves et le personnel des établissements scolaires sur les phénomènes du harcèlement (mobbing), du cyber-harcèlement (cyber-mobbing) et du racket.

Le résultat du projet est une "boîte à outils" audiovisuelle avec des solutions pour prévenir l'exclusion et le harcèlement. Trois clips, écrits et joués par des élèves du lycée Aline Mayrisch, illustrent ces phénomènes qui touchent jusqu’à un élève sur six dans les lycées luxembourgeois, voire un sur cinq pour le cyber-harcèlement.

Un livret d’accompagnement, disponible en allemand et en français, donne de plus amples renseignements sur la législation en vigueur, les conseils de la police ou encore des activités à réaliser en classe pour thématiser ces formes de violence.

Claude Meisch, présent pour la présentation officielle du projet, a insisté sur l’ampleur du phénomène auquel se trouvent confrontées les écoles et qui, chez les victimes, peut être cause d’échec, voire de décrochage scolaire et de souffrances psychologiques qui peuvent aller jusqu’à la dépression et les idées suicidaires.

Pour le ministre, il convient d’agir sur plusieurs niveaux: lors de la formation initiale des enseignants et sous forme de formations continues et d’accompagnement sur le terrain pour apprendre à reconnaître les situations de mobbing, de racket ou de cyber-harcèlement, mais aussi au niveau des écoles.

Le projet Peer mediation, qui forme chaque année des élèves à la médiation en cas de conflit en classe, a également été cité, de même que le cours Vie et société, dont l’objectif prioritaire est justement d’apprendre à vivre ensemble.

En 2016, la police a offert plus de 3.000 heures de formation ayant pour but de sensibiliser les élèves, le personnel enseignant ainsi que les parents à la problématique du harcèlement, des stupéfiants et de la violence.