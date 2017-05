Par Anne Fourney

Lydie Polfer (DP), bourgmestre de Luxembourg, et Claude Wiseler (CSV) ont laissé leur place de politiciens préférés des Luxembourgeois au président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo (LSAP), et au Premier ministre Xavier Bettel (DP).



Ce sondage Politmonitor montre la sympathie que les interrogés portent aux politiques du pays et les compétences qu'ils leur reconnaissent.



Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn (LSAP), reste indétrônable dans l'estime des résidents du Grand-Duché questionnés (tous sont âgés de plus de 18 ans et ont le droit de vote au Luxembourg).



Dans cette évaluation, il faut aussi tenir compte de la notoriété de ces politiques. Tous ne sont pas connus de tous les sondés. Certaines personnalités politiques s'exposent moins aux médias. Ainsi les ministres Carole Dieschbourg (Déi Gréng) et Félix Braz (Déi Gréng) recueillent une moyenne de «sympathie et compétences» de 55 et 50%, alors que Jean Asselborn obtient une moyenne de 83%. Claude Wiseler, qui était dans le top 3 lors du Politmonitor de janvier 2017, venait alors d'être élu à la tête du CSV en octobre 2016 avec 98,38% des voix. Ce qui a certainement contribué à ce regain de popularité.



Carole Dieschbourg n'est connue que par 64% des jeunes de 18 à 24 ans mais s'attire davantage la sympathie et la reconnaissance des résidents plus âgés.

Ce sondage Politmonitor a été réalisé entre le 8 et le 15 mai 2017 par TNS Ilres à la demande du Luxemburger Wort et de RTL, auprès de 1.020 résidents luxembourgeois ayant le droit de vote pour les élections législatives. Le panel se répartit ainsi: 293 personnes de la circonscription électorale centre, 401 personnes de la circonscription électorale sud, 189 personnes de la circonscription électorale nord et 137 personnes de la circonscription est.

Les données ont été traitées avec la pondération des données brutes sur les variables suivantes: tranche d'âge, sexe, région d'habitation, activité professionnelle et niveau d'éducation (données du Statec).



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.