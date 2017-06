(VO) - En fonction de quel critère principal choisissez-vous un parti? La question a été posée entre décembre 2016 et mai 2017 à un panel de 3.861 résidents ayant le droit de vote. Les participants au sondage se sont projetés le jour des élections législatives et ne pouvaient apporter qu'une seule répose à la question.



Parmi les critères proposés, celui qui rassemble tous électeurs, tous partis politiques confondus, parle de justice. D'après ce sondage, ils seraient enclins à 21% à voter pour un parti "défendant des concepts justes". En deuxième position, 17% des électeurs votent pour un parti en fonction de la compétence des politiciens qui le composent. En troisième position, on retrouve une forme de résignation: 14% des électeurs votent pour un parti car il leur semble être "encore le meilleur choix".



La compétence du côté du CSV



21% des électeurs déclarent choissirent un parti en premier lieu pour sa défense des causes justes. Dans sa méthodologie, le sondage fait le distingo entre les électeurs potentiels d'un parti et ses électeurs certains. Vous retrouvez cette différence dans le graphique ci-dessus.



Le critère des "causes justes" vient en tête pour la plupart des partis sauf pour le CSV: 23% des électeurs du parti et 23% des électeurs potentiels du CSV le choissisent parce qu'il "se compose de politiciens compétents".

Ce critère positionné en deuxième irait de paire avec l'avancée des chrétiens-sociaux dans cette dernière vague de sondage. Le CSV grimpe à 35,9% soit 3,7 points de plus que lors des dernières législatives de 2013. Cette remontée se fait au détriment du LSAP qui perd 4,8 points et du DP qui perd 3,2 points.



Les chrétiens-sociaux creusent un peu plus l'écart avec les partis de la coalition et atteignent désormais 29 sièges à la Chambre des députés grâce à une belle remontée du parti dans la circonscription Centre (+2,4 points soit un siège de plus à la Chambre en 5 mois).



Les causes justes pour les partis de la coalition

Ce sont les électeurs du parti déi gréng qui privilégient le plus la défense des causes justes comme critère de sélection d'un parti lors des élections législatives. Ils sont 40% a plébisciter ce choix. Le plus haut score des électeurs potentiels se porte également sur le même critère: ils sont 36% à attendre de leur parti qu'il se préoccupe et défende les causes justes.



Les électeurs du DP ont placé aussi cette question au centre de leurs préoccupations (29%) et 31% des électeurs potentiels de ce parti font de cette défense un critère de choix.

Du côté du LSAP, la compétence des politiciens et la défense des causes justes sont au coude à coude, 17% pour la première contre 19% pour l'autre. Le constat est identique du côté des électeurs potentiels qui placent la justice en tête (18%) avant la compétence (16%).

Les extrêmes plus résignés

Du côté des électeurs potentiels de l'ADR et déi Lénk, la compétence des politiciens qui composent le parti choisi lors de l'élection n'est pas un critère. En revanche, la défense des causes justes l'est. 29% des électeurs potentiels déi Lénk privilégient ce critère et 18% du côté de l'ADR.



Cependant, ces électeurs semblent plus résignés que les autres. 22% du côté de l'ADR et 16% du côté déi Lénk déclarent avoir choisi leur parti car "c'est encore le meilleur choix".

Sondage réalisé par TNS-ILReS pour le Luxemburger Wort et RTL, par téléphone, auprès de 3.861 résidents luxembourgeois ayant le droit de vote (1.109 pour le Centre, 1.489 pour le Sud, 719 pour le Nord et 544 pour l'Est), entre le début du mois de décembre 2016 et le milieu du mois de mai 2017.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.