(ChB) - Les Luxembourgeois ont bien l'intention de remettre le CSV au centre de l'échiquier politique: voilà ce que nous enseigne le nouveau volet du sondage PolitMonitor dévoilé ce jeudi, confirmant la tendance exprimée l'automne dernier.

"S'il devait y avoir des élections législatives dimanche prochain, à quel parti donneriez-vous le plus de voix?" Les sondés, qui ont répondu à cette question entre décembre et mai, ont largement plébiscité le parti chrétien-social emmené par l'ancien ministre Claude Wiseler.

Les électeurs du Nord ont, en effet, choisi le CSV à 41%, ceux de l'Est à 45% et ceux du Centre à 42%. Ne restait plus qu'à dévoiler les scores de la circonscription Sud, où le parti chrétien-social est traditionnellement talonné par les socialistes.

3,7 points de plus qu'en 2013

Le CSV grimpe à 35,9% soit 3,7 points de plus que lors des dernières législatives de 2013. Cette remontée se fait au détriment du LSAP qui perd 4,8 points et du DP qui perd 3,2 points.

A noter: déi Lénk et l'ADR tirent leur épingle du jeu et récoltent respectivement 1,6 et 2,5 points de plus qu'aux élections de 2013. Les tendances par rapport à celles mesurées lors du PolitMonitor de cet hiver ne bougent quasiment pas.



29 sièges pour les députés chrétiens-sociaux

Grâce à une belle remontée du parti dans la circonscription Centre (+2,4 points soit un siège de plus à la Chambre en 5 mois), les chrétiens-sociaux creusent un peu plus l'écart avec les partis de la coalition et atteignent désormais 29 sièges.

Sondage réalisé par TNS-ILReS pour le Luxemburger Wort et RTL, par téléphone, auprès de 3.861 résidents luxembourgeois ayant le droit de vote (1.109 pour le Centre, 1.489 pour le Sud, 719 pour le Nord et 544 pour l'Est), entre le début du mois de décembre 2016 et le milieu du mois de mai 2017.