(AF) - Le Centre confirme sa confiance envers le CSV, selon le dernier sondage Politmonitor. Le parti chrétien social affiche une progression dans le Nord et l'Est et les intentions de vote des Luxembourgeois pour le CSV se confirment également dans le Centre, au détriment du DP (parti démocrate).

1.109 Luxembourgeois en âge de voter et habitant dans la région Centre ont répondu à ce sondage effectué par téléphone. Le sondage a été effectué par TNS, à la demande exclusive du Luxemburger Wort et de RTL, entre début décembre 2016 et mi-mai 2017, afin d'obtenir une vraie tendance de l'intention de vote.



Si dans le Centre les Luxembourgeois avaient voté en décembre 2016, 39,4% d'entre eux auraient choisi le CSV. Une progression régulière, puisque le précédent Politmonitor avait déjà révélé cette tendance. Ce pourcentage atteignait 41,8% à la mi-mai, soit 2,4 points de plus en cinq mois. En contrepartie, le DP, membre de la coalition gouvernementale, perd près de 2 points entre décembre 2016 et mi-mai 2017 (19,8% en décembre, 17,9% mi-mai).

Les socialistes du LSAP perdent aussi 1,4 point de confiance au Centre en l'espace de cinq mois.



Si le CSV avait remporté 35,3% des voix aux élections de 2013 dans le Centre, les habitants de la région seraient aujourd'hui 41,8% à faire confiance aux chrétiens sociaux (+6,5 points). Le DP, qui affichait (toujours dans la même région) un résultat de 25% aux élections de 2013, enregistrerait aujourd'hui un score de 17,9%, soit une chute de plus de 7 points.



En terme de sièges à la Chambre, le DP céderait 2 sièges au CSV. Lors des élections de 2013, les démocrates avaient remporté 6 sièges. Ils en auraient 4 aujourd'hui si les Luxembourgeois du Centre devaient voter, et le CSV, qui en avait obtenu 8 en 2013, en occuperait 10 aujourd'hui.

Les habitants du Nord et de l'Est plébiscitent eux aussi le CSV, indique notre sondage Politmonitor publié mardi.



Les intentions de vote pour les autres partis connaissent peu ou pas de changement.

