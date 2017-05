(AF) - Les méga camions, bien plus longs et lourds que les camions standards, ne passeront pas par le Luxembourg. Le sujet a été discuté au niveau européen, explique le ministre François Bausch dans une réponse parlementaire (n°2952).

Ces méga camions, autrement appelés VLL (véhicules plus longs et plus lourds) étaient envisagés pour les transports transfrontaliers, mais le Luxembourg n'y a jamais été favorable sur son territoire: « En considérant les aspects de la sécurité routière et des infrastructures, la présence de VLL aura en effet des répercussions négatives sur la sécurité des autres usagers de la route et, en particulier, des usagers vulnérables, surtout lorsque les VLL évoluent en milieu urbain».



Le Grand-Duché estime que la circulation de tels véhicules aurait des «répercussions négatives» sur la sécurité routière et les infrastructures: «Un rond-point standard ne satisfait actuellement pas aux exigences des VLL».

Poids, dimensions, trafic: les méga camions posent trop de problèmes. «Le Gouvernement entend cependant continuer ses efforts de transférer le transport de marchandises de la route vers le rail voire la navigation fluviale, modes de transport plus écologiques», conclut le ministre du Développement durable et des Infrastructures.







