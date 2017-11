(mth/chl trad. sw) - Fondée en octobre, l'«Association luxembourgeoise pour journalistes professionnels» (ALJP) a condamné, dans une annonce publique, l'approche de l'homme d'affaires luxembourgeois Gerard Lopez contre le «Luxemburger Wort» et le journaliste Pierre Sorlut, la qualifiant de «tentative d'intimidation».

Le 11 septembre dernier, l'homme d'affaires porte plainte contre le Wort et le journaliste Pierre Sorlut, pour diffamation, et demande des dommages et intérêts au journaliste, ainsi qu'à l'ancien rédacteur en chef de l'époque Jean-Lou Siweck, le directeur général de Saint Paul Luxembourg, Paul Peckels et la maison de presse.

Pierre Sorlut avait en effet mentionné les liens entre l'homme d'affaires saoudien Tarek Obaid et Gerard Lopez, suscitant la colère de ce dernier.

L'«Association luxembourgeoise pour journalistes professionnels» évalue cette plainte comme un «signe clair de vouloir museler la presse luxembourgeoise». Pour elle, il est clair que Gérard Lopez use de son statut de "personnage public influent", autant au Luxembourg qu'à l'international, pour «décourager les futurs journalistes et entreprises médiatiques d'enquêter sur lui».

L'ALJP critique fortement cette approche et veut travailler en tant qu'association nouvellement créée pour la protection des droits fondamentaux des journalistes au Luxembourg.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.