Par Maurice Fick

Les négociations entre DP et CSV pour former une éventuelle nouvelle coalition au Knuedler débutent ce mercredi. Serge Wilmes (CSV) trouve «logique, vu le résultat, que les deux partis discutent». Il se dit «très optimiste et en même temps réaliste». Sam Tanson des Verts, toujours partenaire de coalition du DP, est déçue que «le DP ne nous ait même pas dit qu'il allait discuter avec nous».

A l'entame des négociations de coalition dans la capitale luxembourgeoise, Serge Wilmes se dit «très optimiste et en même temps réaliste car il faut quand même encore négocier. Il y aura des points communs, il y aura peut-être aussi des différences et il faudra trouver un accord qui soit le bon pour la Ville».

Serge Wilmes élude pour l'heure la question du poste de premier échevin qui pourrait lui revenir mais dit qu'il ne transigera pas sur la question du logement à prix abordable: «Il faut que la Ville elle-même en construise beaucoup plus. C'est un point qui nous tient vraiment à cœur et nous devons vraiment trouver un accord avec le DP sur ce point.

Dès qu'elle a eu la certitude du résultat des élections, dimanche, la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer a joué jeu franc et annoncé que le DP était «un parti qui respecte toujours la volonté de l'électeur et nous sommes, par conséquent, disposés à entamer des discussions avec le CSV pour établir ensemble un programme» [voir la vidéo].



Polfer a appelé Wilmes dès dimanche soir



Tard dimanche soir, Lydie Polfer (12.653 voix) a d'ailleurs personnellement félicité Serge Wilmes via téléphone pour le bon résultat de son parti et son résultat personnel (9.187 voix).



«J'ai toujours dit qu'il faut respecter le verdict des électeurs. Et celui-ci est clair et net: le CSV a remporté les élections et gagné 2 sièges. Il y a un autre parti qui reste quand même le premier avec 9 sièges (il parle du DP, ndlr) et qui a la personnalité la mieux élue avec Madame Polfer. C'est donc logique que ces deux partis commencent maintenant à discuter», estime Serge Wilmes.



Tête de liste Déi Gréng et toujours Première échevine, Sam Tanson considère que les Verts sont «clairement, également des gagnants de ces élections avec une équipe rajeunie qui a tout juste manqué le 6e siège et dont les trois premiers élus ont remporté beaucoup de voix.» Sam Tanson culmine à 8.850 voix, François Benoy dispose de 7.053 voix et Carlo Back de 5.581 voix. Elle y lit la «confirmation des électeurs contents du travail effectué» par les écologistes en Ville.

C'est «dépourvu d'élégance» de la part du DP



Sam Tanson ne nie pas que «le CSV est le vrai gagnant de ces élections» mais regrette que «le DP ne nous ait même pas dit qu'il allait discuter avec nous». Une façon de faire qu'elle juge «dépourvue d'élégance» dans la forme et «pas très fair-play» dans le fond, de la part de son partenaire «senior» de longue date, le DP.

Serge Wilmes ne pense pas que le DP devrait également discuter avec les écologistes de Déi Gréng. Il «comprend que Les Verts soient un peu frustrés mais c'est à eux de régler ça entre coalitionnaires actuels. Ce n'est pas à moi de juger».

Sam Tanson, réaliste, se voit déjà sur les bancs de l'opposition et prévient d'ores et déjà: «On va faire notre travail consciencieusement en tant que parti d'opposition. On va tout étudier et suivre de près les projets. Surtout ceux que nous avons lancés».



Rappelons que suite aux élections communales du 8 octobre, le parti démocrate emmené par Lydie Polfer a perdu l'un de ses 10 sièges au conseil communal de Luxembourg-Ville (qui en compte 27), que leur partenaire de coalition, Les Verts se sont bien maintenus (5 sièges), que les socialistes ont perdu un siège (sur quatre) et que le parti chrétien social, dont la tête de liste est Serge Wilmes, a glané deux nouveaux sièges pour être désormais représenté par 7 élus au conseil communal.