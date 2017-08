(AF) - Le clivage des genres est-il encore très présent chez les jeunes de 10 à 24 ans au Luxembourg? Ou est-ce finalement la normalité? Les garçons luxembourgeois consacrent en moyenne une demi-heure à une heure et demie de plus pour leurs loisirs et la détente. Les filles passeraient plus de temps à se pomponner, dans les transports, ou à… s'adonner aux tâches domestiques, selon le dernier rapport de statistiques publié par le Statec (Institut national de la statistique et des études économiques au Luxembourg) .

Vers l'âge de 12 ans, les jeunes passent plus de cinq heures par jour à l'école et ont environ une heure de devoirs quotidiens.

À 17 ans, les Luxembourgeois passent près de six heures par jour au lycée avant de consacrer plus d'une heure à leurs devoirs le soir.

Puis vers l'âge de 22 ans, certains poursuivent leurs études alors que d'autres travaillent déjà ou cherchent un emploi.

Les filles passent plus de temps dans les transports: 1h30 à 1h45 par jour. Soit 10 à 15 minutes de plus que les garçons. Pourquoi? Parce que les filles se déplacent davantage pour leur foyer: faire des courses, accompagner la petite soeur au sport… Ces déplacements leur prennent 20 minutes chaque jour en moyenne, alors que les garçons consacrent 7 minutes par jour aux transports liés à la vie du foyer.

La tradition a la peau dure: les jeunes femmes aident davantage… leur mère, bien sûr, à la maison. Une habitude plus marquée chez les aînées d'ailleurs. Elles passent en moyenne 40 minutes à une heure par jour



Que font les jeunes pour se détendre?

Les jeunes se détendent devant des écrans, pardi! De 4h à 5h30 par jour selon leur âge, tous écrans confondus. Mais l'écran favori reste celui de la télévision, celui devant lequel on reste passif. Les garçons sont plus portés sur internet et les jeux vidéo que les filles. Ce temps de loisirs sur écran est plus long le weekend.

Et le sport, la lecture ou les sorties dans tout ça?

Les jeunes garçons luxembourgeois sont plus sportifs que les filles dans l'ensemble. Mais cette tendance est à la baisse lorsqu'ils grandissent. Quant aux sorties, ce sont sans surprise les plus âgés qui sortent le plus, pour passer du temps avec leurs amis, se retrouver au bar ou en discothèque. Ils y consacrent 1h à 1h10 par jour en semaine et 1h30 à 2h le weekend.

Quant à la lecture, elle n'apparaît pas dans la top liste des activités préférées chez les jeunes. Ou du moins cette tendance faiblit avec l'âge. Les plus jeunes ouvriraient plus volontiers un livre que les plus âgés.

Le matin, ils ne sont pas les premiers levés

Les jeunes Luxembourgeois aiment dormir! Les plus jeunes, autour de 12 ans, font des nuits de dix heures. Une heure de moins pour les 17 ans et environ 8 heures pour les 20-22 ans.

Quant à l'occupation de la salle de bains, ce sont les filles qui en sont les reines et y passent plus de temps que les garçons pour prendre soin d'elles.

Source: STATEC, enquête «Emploi du Temps», 2014.

