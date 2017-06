(VO/AFP) - Les Français du Luxembourg se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leur député à l'Assemblée nationale. La République en Marche et son allié du MoDem ont remporté dimanche dix des onze circonscriptions des Français de l'étrange.

Pieyre-Alexandre Anglade sera le député de la 4e circonscription des Français établis hors de France. Il a remporté 83,7% des voix au Luxembourg.

Il a battu Sophie Rauszer de la France insoumise qui a remporté au Luxembourg 16,3% des voix.

Le candidat de la République en Marche, remporte 75,1% des voix au Benelux. La candidate de la France insoumise, 24%.

Les résultats ne seront officiels qu'après validation par le ministère de l'Intérieur mais donnent d'ores et déjà le candidat de la majorité présidentielle Pieyre-Alexandre Anglade, grand vainqueur des législatives françaises.

Un score écrasant

Les résultats du jeune politicien resteront dans les annales. En 2012, le socialiste Philip Cordery avait remporté le siège avec 48% des voix pour le Benelux.

La République en Marche et son allié du MoDem ont remporté dix des onze circonscriptions des Français de l'étranger au second tour des élections législatives, selon les déclarations des candidats sur les réseaux sociaux.

Ces résultats doivent être officialisés lundi par le ministère des Affaires étrangères.

Sont élus les députés Roland Lescure (1ère, Amérique du Nord), Paula Forteza (2e, Amérique du Sud), Alexandre Holroyd (3e, Europe du Nord), Pieyre-Alexandre Anglade (4e, Benelux), Samantha Cazebonne (5e, Espagne, Portugal, Monaco, Andorre), Joachim Son-Forget (6e, Suisse), Frédéric Petit (7e, Europe centrale et Balkans), M'Jid El Guerrab (9e, Maghreb et une partie de l'Afrique de l'ouest), Amal Amélia Lakrafi (10e, Afrique et Moyen-Orient) et Anne Genetet (11e, Russie, Europe de l'Est, Asie, Océanie).

Une seule candidate investie par la REM est battue: il s'agit de Florence Drory, devancée par l'UDI sortant Meyer Habib dans la 8e circonscription réunissant les Français de Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Saint-Martin, Turquie et Vatican.

Au total, La République en Marche du président Emmanuel Macron et le MoDem ont remporté dimanche une majorité absolue de 351 sièges à l'Assemblée nationale, sur 577 députés.

Le second tour a été marqué par une nouvelle poussée de l'abstention, qui atteindrait selon les instituts 56,6% à 58%, un record sous la Ve République, à un niveau nettement plus élevé qu'au premier tour. Le 11 juin, l'abstention s'était élevée à 51,29% des inscrits, un taux déjà historiquement élevé.



Au Luxembourg, 22% des 22.757 électeurs se sont déplacés ce dimanche pour voter. Au Pays-Bas, on recense un taux de participation de 20% sur les 17.488 électeurs. Les chiffres de la Belgique qui compte le plus d'électeurs ne sont pas encore connus.



En Moselle et Meurthe-et-Moselle

Voici une carte reprenant les résultats de la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. La République En Marche est largement représentée.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.