(ham - trad. MF) – Le deuxième jour de la visite officielle du grand-duc Henri au Japon a débuté par une visite du Centre spatial de Tsukuba, au Nord-Est de Tokyo. Dans la soirée, le chef de l'Etat luxembourgeois rencontrera le Premier ministre japonais, Shinzo Abe.

Le deuxième jour de la visite officielle du Grand-Duc au pays du soleil levant a débuté mardi matin par un petit tour dans l'espace. Deux nations spatiales se retrouvent entre elles, a sans soute pensé le ministre de l'Economie, Etienne Schneider, lorsque la délégation luxembourgeoise a atterri après un agréable voyage dans le train impérial, au centre spatial de Tsukuba, dans la ville éponyme.

Au siège de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, le ministre japonais de l'Education, de la Culture, de la Science et de la Technologie, Yoshimasa Hayashi, a présenté les différents projets de l'Agence spatiale aux invités d'honneur luxembourgeois avec le soutien actif des scientifiques responsables des différents projets du Centre. Le grand-duc Henri, la Princesse Alexandra et les ministres Etienne Schneider et Pierre Gramegna ont pu en savoir plus sur les sondes spatiales de la génération Hayabusa et sur le module de l'ISS Kibo.

Parallèlement, Jean Asselborn, ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, a donné une conférence à l'Université de Sophia sur le projet européen commun. Le chef de la diplomatie luxembourgeois a rencontré une vingtaine d'étudiants intéressés avec lesquels il a pu avoir un débat animé.

Dans la soirée, le grand-duc Henri et les ministres Etienne Schneider et Pierre Gramegna seront reçus par le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Ce deuxième jour de visite officielle s'achèvera par un dîner festif à la résidence du Premier ministre japonais.