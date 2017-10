Par Virginie Orlandi

Le député des Français du Benelux s'exprime au sujet de Greenpeace et des feux d'artifice tirés depuis la centrale nucléaire de Cattenom, jeudi dernier. Pieyre-Alexandre Anglade condamne haut et fort une action qui "dessert la cause de ceux qui veulent ouvrir le débat sur la sûreté nucléaire".



Député de la 4e circonscription des Français établis hors de France depuis le mois de juin, Pieyre-Alexandre Anglade vient de faire son premier voyage au Luxembourg début octobre et le jeune député a été jeté directement dans le grand bain: un train de fret est tombé en panne entre Bettembourg et Thionville et la circulation n'a donc été possible que sur "une voie", pour les deux sens, ce qui a provoqué des suppressions de trains en cascade. Le député a fait partie des voyageurs qui ont dû attendre des heures que le trafic reprenne.



"Je suis originaire de Moselle, alors les embouteillages et les problèmes de train, je connais. Les échanges économiques entre le Luxembourg et la France doivent être du "gagnant-gagnant" et je dois dire que si la situation sur les rails continue telle qu'elle est, tout le monde sera perdant", constate le député avant d'expliquer:



Si on attend que la région Grand Est investisse plus d'argent dans la mobilité transfrontalière, je crois que ça prendra du temps. Les moyens de la France ne le permettent pas et nous avons besoin de la bonne santé économique du Luxembourg pour nous aider à développer un certain nombre d'infrastructures ferroviaires".

Le député est en charge de représenter les Français installés en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg et pour lui le sujet de la mobilité est une priorité: "Pour moi, en ce qui concerne le Luxembourg, la mobilité transfrontalière est le sujet numéro un et à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de mettre en place un groupe de travail afin d'identifier les différents leviers d'action qui nous permettraient de faire avancer le dossier... mais pour l'instant notre élection est encore très récente et rien n'a encore débuté".

"Non, Cattenom n'est pas mal surveillée"

Autre sujet brûlant pour Pieyre-Alexandre Anglade: la centrale nucléaire de Cattenom qui a vu son périmètre pénétré, jeudi 12 octobre, par Greenpeace.



"Je pense que Cattenom représente un enjeu suffisamment sérieux pour éviter de tomber dans un coup de communication comme vient de le faire Greenpeace", poursuit-il, "Je condamne leur action sur le site car cela n'apporte rien et dessert la cause de ceux qui veulent ouvrir le débat sur la sûreté nucléaire".

La semaine dernière, des militants de Greenpeace ont pénétré sur le site de la centrale mais ont été stoppés par les gendarmes avant la "zone nucléaire".



Roger Spautz, chargé de campagne pour Greenpeace Luxembourg, a alors expliqué à l'AFP que "vers 5h30, une quinzaine d'activistes se sont introduits dans le site, ont franchi les deux barrières de sécurité, pour aller au pied du bâtiment dans lequel se trouve la piscine de combustible usagé et ont tiré un feu d'artifice.



Il s'agissait pour le chargé de campagne de Greenpeace "d'attirer l'attention sur la fragilité des bâtiments avec piscine qui ne sont pas protégés, contrairement aux bâtiments réacteurs et que l'on peut s'introduire dans une centrale nucléaire".

Greenpeace Aktioun virun #Cattenom denmoien. Aktivisten hunn et faerdeg bruecht an der Zentral virun den Piscinnen e Freedefeier ze starten pic.twitter.com/56xLv5qpEE — GreenpeaceLuxembourg (@Greenpeace_Lux) 12 octobre 2017

Cependant, pour le député LREM, il n'en est rien:



"Je ne pense pas que l'on puisse pénétrer sur le site de la centrale nucléaire de Cattenom. D'ailleurs, les militants ont été stoppés par les gendarmes avant la zone nucléaire, ce qui montre bien que le site est bien surveillé".

Pieyre-Alexandre Anglade a néanmoins conscience de la gêne voire de l'angoisse que Cattenom peut susciter au Luxembourg:



"Les Luxembourgeois n'ont pas décidé d'avoir une centrale nucléaire à leurs portes et je comprends qu'ils s'en émeuvent. Mais il ne faut pas verser dans le catastrophisme et penser que la centrale va exploser. Ce n'est pas vrai".

Mais ce n'est pas pour autant que la France parle de fermer Cattenom comme le précise le député: "Il serait irresponsable de dire que la centrale va être fermée dans les prochaines années. Le gouvernement français est pour une réduction du nucléaire mais il doit d'abord avancer sur les énergies renouvelables afin que Cattenom ou d'autres centrales, in fine, puissent être fermées".



"Une seule préoccupation: l'Europe"

Lors de son passage au Luxembourg, Pieyre-Alexandre Anglade a rencontré une centaine de Français venus confier au député leurs préoccupations.

"Ce qui intéresse les gens au Luxembourg, c'est l'Europe", poursuit le député, "Après le discours d'Emmanuel Macron à La Sorbonne, les gens avaient beaucoup de questions la concernant. Je leur ai alors expliqué que toute la politique de transformation qu'on est en train de mener en France a vocation de la rendre à nouveau crédible pour ensuite refonder cette Europe qui pose tant de questions. Tant qu'on n'aura pas fait les réformes que beaucoup de pays européens ont faites depuis longtemps, la France peut porter tous les messages qu'elle veut, elle sera inaudible".

Parmi les personnes présentes ce soir-là, peu de questions concernant l'éducation ou la fiscalité, ce que le député dit "sembler étonnant mais qui s'expliquent par le fait qu'Emmanuel Macron a fait de l'Europe une des priorités de son mandat. La preuve: les chefs d'Etat du Benelux sont ceux qu'il a le plus rencontrés depuis le début de son quinquennat ".

Le député revient au Luxembourg dans les prochains jours afin de rencontrer les conseillers consulaires et l'ambassadeur de France au Luxembourg, Bruno Perdu. Au programme: "Ecouter ce que les gens de terrain ont à m'apprendre du pays et des français expatriés, les conseillers consulaires sont bien placés pour cela", conclut Pieyre-Alexandre Anglade.





