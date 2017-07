(SW) - Pendant six jours, la francophonie est à l'honneur au Grand-Duché puisque l'Assemblée parlementaire de la francophonie se réunit dans le pays cette année, 50 ans après sa création.

Qu'est-ce que c'est?

Si le terme d'Assemblée parlementaire ne vous dit rien, on vous explique. Comme son nom l'indique, ce sont des parlementaires, issus de différents pays francophones, qui se réunissent une fois par an, dans différents pays.

Un certain nombre de parlementaires se retrouvent donc pour défendre la langue française et «assurer son rayonnement». Commissions, débats, réunions, ils sont là pour échanger autour de différents thèmes axés autour de la francophonie.

Le multilinguisme au cœur des débats au Luxembourg

Près de 600 participants de 72 pays et 23 présidents de Parlement issus de la communauté francophone de quatre continents abordent donc cette année un thème principal qu'est «Diversité linguistique, diversité culturelle, identité(s)», choisi par le pays hôte, le Luxembourg.

Un thème cher au président de la chambre des députés Mars Di Bartolomeo, qui souhaite mettre en avant le multilinguisme très présent au Grand-Duché et surtout «montrer que le Luxembourg, ce n'est pas seulement des banques», souligne dans un sourire Michèle André, secrétaire générale parlementaire.

«Montrer que la langue française reste vivante»

Pour elle, l'APF a un rôle très important. «Nous sommes là pour montrer que la francophonie, c'est bien plus que la France, cela va au-delà. La langue française reste vivante, et on transmet quelque chose, une fierté pour notre patrimoine», explique Michèle André.

89 pays sont représentés par ces parlementaires.

Photo: Chambre des Députés

Ces rencontres servent avant tout à apporter des résolutions aux différents pays qui font partie de l'APF. «Un ciment très fort, au milieu d'un sol mouvant», ajoute la secrétaire générale.

«En ces périodes de crise, cette assemblée reste solide. Il y a les réunions, le formel, mais il y a aussi et surtout, des liens forts qui se créent. Nous sommes là pour échanger, s'inspirer les uns les autres pour faire avancer les choses dans nos pays respectifs».

Une place importante pour la femme

Depuis 2002 justement, un réseau de femmes parlementaires a été créé, afin de donner une importance capitale aux droits des femmes dans les pays francophones.

«On va dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de travail. La femme est de plus en plus présente dans les décisions politiques et dans d'autres domaines, comme les sciences, la technique, les mathématiques etc.. mais ce n'est pas simple», explique la présidente de ce réseau, Eyoum Minono Epoubé.

La soixantaine de représentantes se retrouveront ce samedi 8 juillet pour débattre cette année sur les conditions des femmes migrantes et leur autonomisation. Pourquoi fuient-elles leur pays? Comment? Comment les accueille-t-on?

Une rue de la Francophonie inaugurée

A noter également qu'en plus de ces réunions, une rue de la Francophonie sera inaugurée dimanche 9 juillet à 18 heures dans le nouveau quartier du Ban de Gasperich, derrière le lycée Vauban.

Une initiative à nouveau proposée par le Luxembourg, avant une cérémonie officielle en présence de Xavier Bettel et du Grand-Duc lundi 10 juillet à 10 heures à la Philharmonie.

