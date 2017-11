Par Françoise Mathay (Paris)



Diane Miller est l'actuelle directrice de la fondation. L’ancienne professeure de sciences économiques au Luxembourg est fière d'avoir obtenu ce poste: «C'est la première fois que la direction de la fondation est confiée non seulement à un Luxembourgeois mais en plus à une femme. Cette noble mission était jusqu'à présent assurée par les Belges. Quand j'ai pris le poste il y a trois ans, le 90e anniversaire s'annonçait déjà et j'ai fait restaurer la grande salle des fêtes de 400 m² et ses fresques sublimes.»

Elle sera inaugurée aujourd'hui en présence du Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa. La superficie de cette salle est proportionnelle au reste de la maison belgo-luxembourgeoise. «C'est non seulement une des plus vieilles maisons – la troisième du campus à être construite –, mais aussi une des plus spacieuses, avec 196 chambres individuelles, 18 studios et cinq chambres doubles. Les chambres sont toutes équipées, douche et toilettes incluses. La résidence offre des cuisines collectives, une bibliothèque, une salle informatique, une buanderie, une salle de sport, un labo-photo, une salle de musique, un bar et même une salle de cinéma. Toutes les maisons de la Cité n'ont pas un tel confort», raconte fièrement Diane Miller.

Au service de la mobilité internationale

Michelle Schmit, étudiante en droit, a opté pour la Cité internationale pour des raisons avant tout pratiques: «Pourquoi me coltiner des visites de studios à travers tout Paris et à des prix exorbitants, si je peux loger sur un campus universitaire en plein cœur de la capitale?»

Aujourd'hui, entamant sa deuxième année à la «Cité» et la première à la Fondation Biermans-Lapôtre (FBL), elle réalise que c'est bien plus qu'un hébergement; c'est un moyen de rencontres et d'échanges. Elle explique son fonctionnement: «Il faut faire une demande générale à la Cité internationale, on ne peut pas choisir une maison en particulier. En fonction de sa nationalité d'abord, mais aussi du nombre de demandes et de la charte du brassage, on se voit attribuer une chambre dans une des 41 maisons.»

Diane Miller complète que ce brassage favorise les échanges: «Un étudiant peut loger trois ans à la cité universitaire, mais sur l'une de ces trois années, il devra obligatoirement résider dans la maison d'une nationalité différente de la sienne.» Dans ce contexte souvent mal compris, Diane Miller a déjà eu des désistements, «surtout de la part des Luxembourgeois» précise-t-elle, une fois qu'ils avaient appris qu'ils ne résideraient pas à la FBL.

Avec 25 nationalités différentes, la FBL s'inscrit parfaitement dans le concept de la cité universitaire, exposé sur son site web: «La création de la Cité internationale eut lieu dans le contexte du mouvement pacifiste de l'entre-deux-guerres. Ses fondateurs, acteurs publics ou mécènes, porteurs d'un idéal humaniste, souhaitaient créer une "école des relations humaines pour la paix". Sa vocation était de contribuer à l'entente entre les peuples en favorisant les amitiés entre les étudiants, chercheurs et artistes du monde entier.»

Pour perpétuer ce concept, Diane Miller met un point d'honneur à privilégier les activités scientifiques, académiques et culturelles qu'elle organise tout au long de l'année. Elle s'occupe également de la résidence d'artistes et a accueilli récemment Filip Markiewicz et Cathy Krier. Elle initie enfin des soirées de rencontres et de débats comme celle dont se souvient Patrick Weymerskirch, étudiant en affaires internationales, commençant sa deuxième année à la FBL: «Lors de l'élection présidentielle française, nous nous étions tous retrouvés devant la télé à attendre les résultats. Presque tous des étrangers, nous nous demandions ce qui allait se passer si c'était Marine Le Pen qui gagnait. Quel aurait pu être l'avenir de la Cité internationale qui accueille plus de 12.000 étudiants et chercheurs de 140 nationalités différentes? C'était un moment fort où nous nous sentions tous unis.»

Victor Tesch, étudiant en quatrième année de droit, est lui aussi un résident heureux de la FBL: «C’est ici que l'on trouve une réelle communauté d'étudiants, comparable à celle des campus américains. Quand je ne suis pas en cours, je suis ici et j'y trouve tout ce dont j'ai besoin. On peut faire du sport, étudier à la bibliothèque, participer à des soirées, des concerts.»

Ecole des relations humaines pour la paix

«On est tellement bien ici, que l’on risque d’oublier que Paris se trouve en dehors des enceintes du campus», renchérit Patrick. Il est probable aussi que la bière belge pression servie tous les jeudis soir au bar de la FBL contribue beaucoup à son succès.

«A la FBL on n'est jamais seul. Madame Miller est toujours à l'écoute de nos besoins, un gardien est disponible 24/24 et il y a même des femmes de ménage pour les chambres. On n'a pas les mêmes galères que dans un studio privé où il faut gérer soi-même des problèmes de voisinage ou de lavabo qui fuit. On peut se concentrer sur ses études et passer le reste de son temps à faire des connaissances», poursuit Michelle.

Le respect des étudiants pour leur directrice est immense: ils la jugent toujours disponible, «presque comme une mère». La confiance mutuelle est telle que la FBL reste une des maisons avec le règlement interne parmi les plus permissifs. On peut y rentrer à n'importe quelle heure; on peut avoir des invités jusqu'à 23 heures sans devoir les annoncer et on peut même héberger des proches, à un tarif imbattable dans Paris.

Diane Miller souligne que la FBL est réellement exceptionnelle, dans la mesure où cette maison et celle de Monaco sont les seules à ne pas tenir compte d'un principe de la Cité internationale qui veut qu'uniquement les demandes des étudiants en master ou en doctorat soient acceptées.

Charles Ruppert, ancien résident et président de l'Amicale des anciens résidents de la FBL, explique la raison de ce principe souvent maudit: «Quand la Cité internationale fut fondée, on l'a pensée comme un lieu cosmopolite pour rassembler l'élite des jeunes qui allaient former la future société. Il fallait leur garantir un excellent cadre d'étude. L'idée est toujours la même, on souhaite offrir cette chance aux étudiants les plus méritants, qui montrent déjà une certaine maturité et qui iront jusqu'au bout de leur projet. Ce n'est pas toujours le cas des débutants.»

A la FBL, les étudiants en master ou les doctorants sont prioritaires, mais Diane Miller a une dérogation spéciale afin de pouvoir accepter des étudiants inscrits en deuxième ou troisième année de licence, la première année restant refusée. Elle précise aussi: «Je ne prends que des étudiants provenant du Luxembourg, qu'ils aient la nationalité luxembourgeoise ou pas, mais sous condition qu'il me reste encore de la place, une fois que j'ai pu loger ceux inscrits en master ou en doctorat. Heureusement, disposant de 70 places, j'ai presque toujours pu satisfaire toutes les demandes, même pour les étudiants en licence. Cette année, par exemple, j’ai huit étudiants en médecine sur dix qui sont en deuxième année d'études.

