(MF) – La Défense luxembourgeoise sera bientôt mieux armée pour répondre à ses propres besoins et ceux de la police. Mais aussi pour coller aux objectifs de l'OTAN. Sous la présidence du Premier ministre, Xavier Bettel, le Conseil de gouvernement a donné vendredi son aval pour l'achat d'un satellite d'observation de la Terre à très haute résolution et de deux 2 hélicoptères multirôle Airbus 145M.

Les ministres sont d'accord avec le projet de loi qui autorise le gouvernement à acheter, à lancer et à exploiter un satellite pour qu'il puisse atteindre ses obligations en matière de défense.



Via ce nouvel instrument, le Luxembourg contribuera à la réalisation des objectifs de l'OTAN, «notamment l'objectif capacitaire défini dans le cadre du mécanisme de planification de défense à l’OTAN. Moyennant la mise à disposition d'une capacité à très haute valeur ajoutée à ses partenaires institutionnels, l'acquisition et l'opération d'un satellite d'observation de la Terre à très haute résolution permet dès lors au Luxembourg de participer de manière tangible et significative aux initiatives et opérations internationales, aussi bien dans un contexte OTAN que UE», précise le service de presse du gouvernement.



L'armée luxembourgeoise est plutôt spécialisée dans la «reconnaissance terrestre» et l'utilisation de satellites. Pour, entre autres, augmenter la sécurité des militaires en déploiement, les «Lignes directrices de la défense luxembourgeoise à l'horizon 2025» prévoient le développement des compétences dans le domaine spatial.



La composante aérienne des forces armées sera, pour sa part, bientôt dotée de 2 hélicoptères multirôle Airbus 145M. C'est la nouvelle version militaire du H145 civil d'Airbus Helicopters dont la Bundeswehr (les forces armées allemandes), était la première à commander 15 exemplaires pour son armée de l'air. La Royal Thai Navy en a aussi acquis et a reçu ses premiers hélicoptères en 2016.



L'hélicoptère construit pour le transport, la reconnaissance, la recherche et le sauvetage, l'appui feu et l'évacuation de blessés, servira, dans le cas du Luxembourg, aussi à la police. L'idée étant de créer un «maximum de synergies» dans l'exploitation de ces nouveaux hélicoptères.

Cette politique du double usage - c'est-à-dire militaire et civil - doit permettre à d'autres acteurs et départements de profiter des instruments achetés pour les besoins de la Défense mais pas que...