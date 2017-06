(ChB/VO) - Le Premier ministre s'adresse au Luxembourg à l'occasion de la fête nationale et célèbre l'unité nationale dans son discours. Retrouvez son intervention en vidéo accompagnée de notre traduction en français.



"Mesdames et Messieurs,

Chers concitoyens,

Nous sommes une jeune nation avec une histoire forte.



Nous célébrons cette année le 150e anniversaire du Traité de Londres qui a été une première étape dans l'indépendance du Luxembourg, une étape à travers laquelle notre pays s'est émancipé.



Nous avons pu petit à petit construire un sentiment d'identité nationale.

Notre culture et notre langue ne sont pas apparus en un jour.

Le processus a débuté avec l'ouverture de la forteresse et il se poursuit encore de nos jours. A partir de 1867, le Luxembourg n'a plus été isolé et a pu commencer les échanges et le commerce avec d'autres pays, s'affirmant ainsi comme centre important de la Grande-Région.

Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons su prendre certaines décisions et réagir en toutes circonstances.

Famines, crises économiques, deux guerres mondiales: nous avons tout surmonté.

Aujourd'hui, le pays connaît la stabilité, nous sommes un partenaire important en Europe et ailleurs dans le monde, nous sommes respectés en tant que pays.



Nous avons notre propre identité et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en tant que nation.

Nous regardons vers l'avenir avec confiance, nous sommes solidaires et cultivons l'appartenance à notre communauté.

Tout n'est pas facile mais nous savons qui nous sommes et ce que nous représentons: un partenaire fiable avec sa propre histoire et l'avenir entre ses mains.



Il nous appartient à tous, aujourd'hui, de définir les bases pour les générations futures.



En cette veille de fête nationale, où nous nous tenons debout ensemble en tant que pays et en tant que nation, nous ne devrions pas penser seulement à nous-mêmes mais aussi à ceux qui viennent après nous.

La qualité de vie que nous savourons aujourd'hui ne nous appartient pas. Nous l'avons hérité de nos ancêtres et nous avons un devoir de transmission.

En tant que Premier ministre et citoyen de ce pays, je veux tout faire pour que ceci perdure. Les indicateurs actuels sont au vert et nous avons toutes les raisons de poursuivre sur ce chemin.

Partie en français



Chers concitoyens,

À tous ceux qui vivent dans notre pays et qui viennent de plus loin. Vous faites partie de notre patrie, ensemble nous formons un pays extraordinaire et exceptionnel.



Depuis que le Luxembourg existe en tant qu’État indépendant, nous avons été un pays multilingue et multiculturel. Notre histoire, notre ADN et notre identité nationale sont celles d’une société ouverte.



Demain, nous célébrons notre fête nationale et ce jour important suscite une réflexion sur nous-mêmes, et «nous», c’est nous tous. Soyez sûrs que les Luxembourgeois et les non-Luxembourgeois constituent une unité et que vous êtes les bienvenus.



Mesdames et Messieurs,

Chers concitoyens,

Je vous souhaite au nom du gouvernement et en mon nom propre une belle, agréable et tranquille fête nationale.

Vive le Grand-duc, la Grande-duchesse et toute la famille grand-ducale.

Vive notre pays.



