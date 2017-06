(MF) – A moins d'un an et demi des élections législatives qui auront lieu en octobre 2018 au Luxembourg, le CSV envisage-t-il une coalition gouvernementale avec l'ADR en cas de victoire? «Aujourd'hui la réponse est clairement non» a affirmé ce lundi Claude Wiseler, chef de fraction du CSV, au micro de RTL avant d'expliquer pourquoi.

Interrogé à propos d'une possible coalition avec l'ADR, Claude Wiseler, tête de liste du parti chrétien-social pour les élections législatives et chef de fraction, s'est voulu très clair ce lundi matin: «Clairement nous ne pouvons pas faire de coalition avec l'ADR tel qu'il se présente aujourd'hui et au vu de ce qu'il dit aujourd'hui».

«Une coalition avec nous n'est pas possible parce qu'il y a trop d'éléments fondamentaux qui nous séparent de l'ADR. Nous ne pouvons pas faire de coalition avec un parti eurosceptique, nous avons une autre position sur des questions comme le mariage pour tous, l'immigration, la loi sur la nationalité, la réforme de la constitution -que l'ADR ne veut pas- la politique de coopération». Car ce sont autant de points qui forment l'essence même du parti et qui ne peuvent être sujets au compromis, a expliqué Claude Wiseler.

Mais le parti de l'ADR peut-il changer dans les années à venir et devenir un partenaire de coalition potentiel? La réponse de Claude Wiseler coupe court à l'éventualité: «Nous lisons les programmes mais si l'ADR change sur ces points alors ce ne sera plus l'ADR».

Les jeunes sondés et les législatives françaises



La dernière vague de sondages du très récent Polimonitor-Printemps 2017 réalisé par le Luxemburger Wort et RTL a montré que le CSV a le vent en poupe. Il reste le parti favori des Luxembourgeois sondés, celui qui leur inspire le plus de confiance. Mais a contrario ses figures de proue - et notamment Claude Wiseler - ne sont pas les mieux classés dans le sondage des politiciens préférés des Luxembourgeois.



Claude Wiseler ne se place que 5e politicien (en terme de notoriété) et perd six points en un an, ce à quoi il répond que son parti doit mieux expliquer et vendre son programme, notamment auprès des plus jeunes. Malicieusement, il retourne à son avantage la question portant sur sa notoriété auprès des 18-24 ans en expliquant que «61% des jeunes entre 18 et 24 ans font confiance au CSV et souhaitent sa politique».



Au sujet de la victoire d'Emmanuel Macron et de la défaite des partis traditionnels au premier tour des élections législatives dimanche, Claude Wiseler parle d'un «petit tremblement de terre politique» qui a secoué l'Hexagone et se dit «heureux de pouvoir compter, dans les années qui viennent, sur une stabilité de la France ces prochaines années, une Assemblée nationale solide qui, avec son président, pour mettre en œuvre la politique, c'est ce dont la France a vraiment besoin dans les années qui viennent».

