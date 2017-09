En déplacement à New York, Xavier Bettel a assisté mardi à l'ouverture de la 72e Assemblée générale des Nations unies et a accueilli Jack Ma, le président d'Alibaba Group à la Maison du Luxembourg à New York.

Le 19 septembre 2017, le Premier ministre Xavier Bettel a participé à l’ouverture de la 72e Assemblée générale des Nations unies, placée sous le thème: «Mettre l'accent sur les personnes – Lutter pour la paix et une vie décente pour tous sur une planète durable».

Le président de la 72e session de l'Assemblée générale, Miroslav Lajčák, a prononcé le discours d'ouverture du débat général. Il a été suivi par le président brésilien Michel Temer, puis par le président des États-Unis, Donald Trump, qui a dénoncé les «Etats voyous» mettant le monde en danger, à commencer par la Corée du Nord et l'Iran.

«Notre monde est en difficulté. Des êtres humains souffrent et la colère gronde. L'insécurité gagne du terrain, les inégalités s'accentuent, les conflits se propagent, les changements climatiques s'accélèrent», a affirmé António Guterres, le secrétaire général des Nations unies, devant les chefs d'État ou de gouvernement réunis au siège de l'ONU à New York.

Xavier Bettel a salué le choix de placer le débat général de cette Assemblée générale sous ce thème. «La lutte pour la paix appelle au dialogue dans un esprit de compromis», a-t-il affirmé. Il a souligné que le Luxembourg s'attache activement à la mise en place des objectifs de développement durable.

Entrevue avec Jack Ma



Outre le déjeuner offert par le secrétaire général des Nations unies, Xavier Bettel a également participé au sommet de lancement du Pacte mondial pour l'environnement à l'Assemblée générale des Nations unies, en présence d'Emmanuel Macron.

Xavier Bettel, Premier ministre, et Jack Ma, fondateur et président d'Alibaba Group à la Maison du Luxembourg à New York.

Photo: ME

En marge de l'Assemblée générale, le Premier ministre a eu une entrevue avec Jack Ma, le fondateur et président du groupe Alibaba, à la Maison du Luxembourg à New York. Il a été question du développement économique actuel du Luxembourg et de l'Union européenne ainsi que des conséquences du Brexit tant sur le Luxembourg que sur l'Union européenne, mais aussi de manière plus globale sur l'économie et les finances mondiales.



Xavier Bettel a mis en avant le carrefour incontournable des télécommunications qu'est devenu le Luxembourg et a rappelé le fort développement de la Fintech au Grand-Duché ces dernières années. À l'issue de cette entrevue, Xavier Bettel a invité Jack Ma à visiter le Luxembourg.