18h03 - A Erpeldange-sur-Sûre, Claude Gleis est réélu bourgmestre avec 795 voix, devant ses deux échevins Romain Pierrard (684) et Gilbert Leider (569), plébiscités eux aussi.



17h59 - A Useldange, c'est le bourgmestre sortant, Léon Bodem, dit Pollo, qui est réélu avec 569 voix. Pierre Da Silva dit Pé, se place en 2e position avec 524 voix, et Christian Frank arrive 3e avec 475 voix. Les échevins sortants, Raymond Feinen et Gérard Anzia, se retrouvent catapultés respectivement en 6e et 7e position.



17h 56 - A Heffingen, Jérôme Seiler (386 voix) s'impose devant Pit Wilge (346 voix) et Henri Kauffmann (329 voix).

17h55 - A Weiswampach, c'est la déception pour le bourgmestre sortant, Henri Rinnen, qui se retrouve à la 4e place avec seulement 373 voix, largement dépassé par le conseiller communal Michel Deckenbrunnen, élu avec 415 voix. En 2e position, Danièle Patz avec 394 voix et en 3e, Vincent Geiben avec 384 voix.



17h48 - A Mamer (vote proportionnel) les dés sont jetés et rien ne change dans la répartition des sièges: Le CSV conserve ses 6 sièges, Les Verts et le LSAP gardent leurs 3 sièges chacun et le DP son siège unique.

Le bourgmestre chrétien-social Gilles Roth a glané 2.651 voix. Soit à peine 133 voix de moins qu'il y a six ans. Tandis que son colistier Luc Feller a reçu 2.182 voix et fait un bond en avant de 448 voix par rapport à 2011.

Côté socialiste (partenaire de coalition du CSV jusqu'ici) Roger Negri arrive très largement en tête avec 2.191 voix, soit 63 de moins qu'en 2011.

17h46 - A Bourscheid, la bourgmestre Annie Nickels-Theis est largement réélue avec 508 voix, devant le conseiller communal sortant Jim Leweck (367) et le 2e échevin sortant, Raymond Juncker avec 348 voix. Insolite: Jean-Marie Bartholomey et Charles Nockels ont tous deux récoltés 242 voix. Il a fallu que le sort désigne le 9e et dernier élu, et ce fut Charles Nockels.



17h45 - A Waldbillig, Andrée Henx-Greischer remporte 543 voix. Suivie de Serge Boonen (454 voix) et Théodore Moulin (450 voix).

17h40 - Au Lac de la Haute-Sûre, le bourgmestre sortant, René Michels, est réélu avec 578 voix, devant Francis Schon (496) et Marco Koeune (480).



17h38 - A Mertzig, Mike Poiré arrive avec une confortable avance (662 voix) sur le conseiller sortant Stefano D'Agostino (535 voix), Isabelle Conzemius (446 voix), Mady Weber (412 voix) et k'échevin sortant Amaro Garcia (368 voix).

17h34 - A Wahl, c'est le bourgmestre sortant, Marco Assa, qui est réélu, avec 399 voix, devant Christiane Bach (350) et Patrick Antony (275). Par contre, le 1er échevin sortant, Armand Wagner, ne fait pas partie des 7 élus avec seulement 169 voix.



17h32 - A Flaxweiler, Jean-Marie Sadler arrive en tête du vote avec 538 voix, devant le conseiller communal Roger Barthelmy (496 voix) et l'échevine Juliette Fusenig qui arrive 3e avec 475 voix.

17h30 - A Lenningen, Daniel Hoffmann totalise 423 des voix, devant Daniel Gillen (414) et Josiane Bellot (410).



17h25 - A Saeul, le seul et unique bureau de vote annonce que Raoul Clausse arrive en tête des suffrages avec 274 voix, devant Marc Fisch (212) et Gérard Zoller (205).

A Bettendorf, c'est José Vaz Do Rio qui prend la tête du scrutin avec 588 voix devant Paul Troes (568) et Albert Back (553).



17h15 - A Dalheim, le bourgmestre sortant, Joseph Heisbourg arrive avec une confortable avance (627 voix) sur le second élu, l'échevin Nicolas Dicken (537 voix). Ils sont suivis de Luc Mangen (47 voix) et René Ernst (462 voix). La conseillère sortante, Peggy Olinger est 5e élue avec 459 voix.

17h10 - A Beaufort, Camille Hoffmann, le bourgmestre sortant, est largement conforté après ce vote du 8 octobre 2017 en remportant 612 voix. Le second élu, Emile Wies, 471 voix se place devant la 1ère échevine sortante, Lily Scholtes (470), avec seulement une voix d'écart!



17h10 - A Biwer, Le premier échevin Marc Lentz arrive en tête des suffrages avec 596 voix. Suivi de Sylvie Steinmetz (550 voix) et Ady Goebel (513 voix).

Natalie Silva

Commune de Larochette

17h00 - A Larochette, l'échevine Natalie Silva arrive en tête avec 471 voix devant Mirko Martinelli (353) et Nico Dhamen (339). La jeune trentenaire, secrétaire générale du CSV, pourrait donc devenir la première femme bourgmestre d'origine cap-verdienne.

A Ell: Armand Schuh arrive en tête avec 387 voix, devant Henri Rasque (324) et Georges Weis (284).

16h50 - A Grosbous Paul Engel glane 392 voix, suivi par Anne Steichen (337 voix) et le bourgmestre sortant, Armand Olinger (322 voix).

16h47 - A Goesdorf, Christa Schmitz arrive largement en tête du vote avec 511 voix devant Marc Siebenaler (464 voix) et Claude Gilson (415 voix).

16h45 - Résultats officieux de Bettembourg: selon un résultat officieux émanant des communications orales des 17 présidents des bureaux de vote de Bettembourg, le LSAP sortirait grand gagnant de ces élections avec 38% des suffrages, devant le CSV (29%) et les Verts (17%).

Logiquement, ce résultat devrait faire perdre son fauteuil de bourgmestre à Laurent Zeimet (CSV) au profit du candidat tête de liste socialiste, Guy Frantzen. A noter, l'ADR atteint 10%, devant le DP, pourtant partenaire de coalition, à 6%.

16h40 - Résultats officieux à Differdange publié sur le site de la commune après dépouillement des votes des 26 bureaux: la liste Les Verts menée par Roberto Traversini, bourgmestre sortant, obtient 2.109 voix. La liste du LSAP 891 voix, le CSV 1.028 voix et le DP mené par François Meisch obtient seulement 679 voix.



16h33 - Surprise à Putscheid. Le bourgmestre sortant Jean Kinn n'est pas réélu parmi les 11 candidats qui se sont présentés pour 9 postes. Il n'a obtenu du 178 voix. Le conseiller Roger Zanter a obtenu le plus de voix (357).



16h30 - A Medernach (section de la commune fusionnée de la Vallée de l'Ernz), Bob Bintz glane 765 voix et Jeff Feller 657 voix.



16h22 - A Fischbach où il y avait 9 mandats à distribuer, c'est le conseiller Fränk Daems qui arrive, de loin, en tête, en amassant 409 voix. Patrick Grotz se place en seconde position avec 306 voix.



16h20 - A Septfontaines entrent au conseil communal: Manou Decker (266 voix), Astrid Mosel-Kneip (178 voix), Roger Franck (150 voix) et Marie-Elisabeth Steinbach (146 voix).

16h03 -Premiers résultats officiels à Waldbredimus où l'on votait dans deux bureaux afin de distribuer 9 sièges pour 10 candidats en lice. Bilan: Louis Oberhag, le bourgmestre sortant récolte le plus de voix: 374. Mais ce sont tout de même 41 voix de moins qu'il n'en avait eu il y a six ans, en octobre 2011.

16h00 - Grosse concentration pour le dépouillement des votes dans les 46 communes où l'on a voté au scrutin proportionnel comme à Rumelange (notre photo). C'était le cas pour la première fois à Bissen, Clervaux et Troisvierges.



A Rumelange

Photo: Guy Wolff

15h55 - Les résultats ne devraient pas tarder pour les communes de Saeul, Simmern et Wahl qui comptent moins de 1.000 habitants.



15h00 - Pas de suspens à Bech, Feulen et Winseler les résultats sont déjà connus puisque dans ces trois communes ne se présentait qu'une seule liste. Il y a donc autant de candidats que de sièges à pourvoir.



14h00 - Les bureaux de vote sont désormais fermés. Nous vous invitons à suivre notre live ici même en attendant les résultats dans les toutes premières communes.

13h30 - Le couple grand-ducal héritier a voté au Cercle Cité à Luxembourg. Guillaume et Stéphanie ont le droit de vote alors que le grand-duc Henri non. Pourtant, la Constitution ne s'oppose pas au droit de vote du chef de l'Etat. L'administration est donc dans l'illégalité.

10h00 - Ambiance à Differdange où de nombreux électeurs se pressaient ce matin pour aller voter. Des élections qui ont un «air de revanche» dans la troisième plus grande ville du Luxembourg, comme le soulignait notre collègue Marc Schlammes, dans une vidéo publiée cette semaine.

Car depuis les dernières élections communales, la coalition DP-Les Verts a éclaté «suite à des divergences au sein du parti libéral». L'occasion saisie par l'actuel bourgmestre vert, Roberto Traversini, pour s'imposer et former une coalition Déi Gréng-CSV-LSAP.

Parmi les differdangeois, notre journaliste a rencontré de nombreux électeurs venus voter pour la toute première fois

Claude Piscitelli

9h00 - Ce dimanche ont lieu les élections communales au Luxembourg. Les citoyens des 105 communes du pays élisent leurs nouveaux représentants pour 6 ans. Les enjeux, les résultats, les réactions: l'équipe francophone de wort.lu vous fait vivre ce scrutin en direct.

Au total, 3.575 candidats ont choisi de se présenter, parmi lesquels 49 députés, des "fils et fille de" et des étrangers, qui veulent se mettre au service de la communauté. Tandis que du côté des députés-bourgmestres, trois jouent gros ce dimanche.

En attendant les premiers résultats qui s'afficheront en temps réel sur notre carte, vous pouvez consulter ici l'ensemble des listes, les noms des candidats parti par parti et commune par commune.