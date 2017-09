(MF avec m.r.) – Les élections communales se rapprochent et il y a davantage de candidats dans la course qu'en 2011. Dans les 105 communes que compte le Luxembourg, 3.575 candidats se présentent aux élections du 8 octobre 2017. Ce sont 256 candidats de plus qu'il y a six ans. Un peu plus d'un candidat sur trois est une candidate.

Les chiffres sont désormais officiels: il y a 1.274 candidates prêtes à s'engager politiquement dans leur commune. Les candidates représentent 36% des inscrits sur les listes électorales.

Parmi les 3.575 candidats, seuls 268 sont des non-Luxembourgeois. Ils ne représentent que 7% de tous les candidats.



Côté électeurs, ces élections communales donneront la voix à 286.683 électeurs à travers le pays. Soit un plus de 23.615 électeurs inscrits sur les listes depuis les élections communales d'octobre 2011 (263.068 électeurs).

On notera que 7% d'entre eux voteront par correspondance le 8 octobre.

Cette fois 34.726 électeurs étrangers sont inscrits sur les listes électorales. Soit 3.707 de plus qu'en 2011.



Selon les chiffres de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI), ils représentent 23% des étrangers qui disposent du droit de vote au Luxembourg (âgés de plus de 18 ans et résidant au Luxembourg depuis 5 ans au moins).

Si numériquement, le nombre d'étrangers inscrits pour voter aux communales a progressé depuis les élections de 2011, proportionnellement les non- Luxembourgeois représentent toujours 12% des inscrits.