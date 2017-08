(JD) - Malgré ses 34 ans, Kim ne verra au mois d'octobre l'intérieur d'un bureau de vote que pour la deuxième fois. Il a vécu 14 ans en Allemagne et votait par correspondance. "Une fois j'avais oublié de m'inscrire pour voter par correspondance- le weekend j'ai dû retourner au Luxembourg.", raconte-t-il.

Le vote est une obligation au Luxembourg- les personnes qui ont un empêchement le 8 octobre pour les élections communales auront la possibilité de s'inscrire pour le vote par correspondance jusqu'au 8 septembre.



Depuis le 30 juillet la demande peut être faite par un écrit informel auprès de la commune concernée- vous pouvez trouver des lettres modèles à la municipalité. Par contre, quelques personnes sont exclues du droit de vote à distance.



Les personnes demandeuses doivent être âgées d'au moins 75 ans ou avoir un empêchement professionnel ou privé lors de la date limite. Néanmoins, ceci doit être prouvé par une confirmation écrite de l'employeur ou par un certificat médical.



Les Luxembourgeois(es) qui ont leur domicile à l'étranger peuvent voter par correspondance, mais uniquement pour les élections nationales ou européennes. En raison de leur statut de citoyen, ils recevront un droit de vote actif- cependant le vote obligatoire ne leur est pas imposé.

Tirage strict



Le demandeur sera contacté au plus tard 25 jours avant l'élection s'il ne remplit pas les conditions. Sinon, il obtiendra ses papiers au plus tard 20 jours avant la date limite par lettre recommandée avec accusé de réception. Il y trouvera une liste des candidats, des consignes, une enveloppe électorale non transparente et affranchie, un bulletin de vote timbre et une enveloppe d'expédition.



Après avoir complété le bulletin de vote, l'électeur doit le plier en deux et le mettre dans l'enveloppe électorale. Ensuite, il devra glisser cette enveloppe électorale dans l'enveloppe d'expédition et l'envoyer par la poste. L'envoi devra être transmis au plus tard à 14 heures le 8 octobre.



Les personnes qui s'inscriront pour le vote par correspondance ne pourront pas se rendre dans un bureau de vote. C'est pour cette raison que les communes créent une liste avec les noms des électeurs par correspondance. Lors des élections communales en 2011, 12 027 Luxembourgeois avaient voté par correspondance- ce qui fait à peine 5 pourcents de l'électorat.



Ce chiffre pourrait croître à l'avenir: car en février, le Conseil des Ministres avait décidé de rendre le vote par correspondance accessible à tous aux prochaines élections nationales 2018- un justificatif ne sera donc plus nécessaire.

Le vote digital

Le premier pays au monde à introduire le vote par Internet a été l'Estonie. Cependant, on espérait y augmenter la participation électorale avec le système "I-Voting". Aux dernières élections parlementaires du pays, l'électorat 2015 s'élevait à 64 pour cents- 20 pourcents des électeurs avaient voté en ligne.



"En raison du vote obligatoire, cette question ne se posera pas au Luxembourg", explique le chef de Cabinet du Premier ministre, Paul Konsbruck. Toutefois, le gouvernement s'échangeait souvent sur l'"I-Voting" avec des représentants des Etats à l'aide de l'"organisation sécurité et coopération en Europe" (OSZE).



Un système de vote digital comporte toutefois des risques. Des failles de sécurité pourraient mener à des manipulations de vote. "Un système de vote qui n'a pas entièrement confiance en ses électeurs est plutôt contre-productif", souligne Paul Konsbruck. L'introduction d'un système de vote approprié et sécurisé serait coûteux. Le chef de cabinet doute que ces coûts d'acquisition soient justifiés vu le petit nombre d'électeurs au Luxembourg.



