Par Pol Schock - (Traduction: Maurice Fick)

Qui sera le nouveau bourgmestre de Luxembourg-Ville? Quatre partis croient crânement en leurs chances et ont mené campagne pour y parvenir. Un reportage qui parle d'un boucher déçu, d'une fière mamie et d'un combi VW qui tourne à l'essence sans plomb.

Il y a six ans, lorsqu'était venue l'heure du dépouillement des scrutins des élections communales, la Ville de Luxembourg s'est retrouvée face à un imprévu. Un certain Xavier Bettel (13.928 voix) avait étonnamment remporté 514 votes de plus que le bourgmestre sortant, Paul Helminger (13.414 voix), également du DP. Une petite avance soit, mais une avance tout de même. Le jeune libéral n'a pas eu de scrupules et a ravi son siège au bourgmestre. C'était les premières vapeurs de la locomotive Bettel qui poursuit aujourd'hui encore sa course. Troisième du scrutin, Lydie Polfer (12.090 voix) pouvait sourire car après que Helminger ait reconnu sa défaite et que Bettel soit devenu Premier ministre en 2013, elle retrouva son siège de bourgmestre.

Six ans plus tard, Xavier Bettel et Lydie Polfer se retrouvent sur un chantier de construction à Eich. C'est là que doit voir le jour une structure d'accueil de la Fondation Maison de la Porte ouverte aux mineurs abusés sexuellement. Ce jour-là est posée la première pierre. La presse est là, tout comme des politiciens tel que Marc Angel (LSAP) et le président de la fondation Maurice Bauer (CSV) mais aussi le personnel et des curieux. Lydie Polfer laisse la primeur au Premier ministre en costard chic. Il est «heureux», soulignera-t-il par trois fois, que ce projet ait finalement été réalisé. Car il s'agit de victimes de pédophilie, le pire qui puisse arriver aux enfants. Applaudissements. Lydie Polfer monte au pupitre, se tourne en direction du Premier ministre sans perdre le public des yeux: «Que puis-je dire de plus après ces mots touchants?»

Une des nombreuses inauguration ou pose de première pierre dans la campagne du DP. La bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer (DP) et son ancien élève Xavier Bettel (DP) devenu Premier ministre.

Photo: Chris Karaba

Lydie Polfer fêtera bientôt son 65e anniversaire, elle est devenue mamie depuis peu et préside aux destinées du Knuedler (c'est le petit nom qu'on donne à l'hôtel de ville, ndlr) depuis 1982, avec une interruption entre 1999 et 2013. Depuis plus de trois semaines, son portrait surdimensionné est affiché dans tous les quartiers de la ville. Flirte-t-elle délibérément avec le nimbus de l'éternelle bourgmestre? Car cela n'est pas sans rappeler les traits d'une certaine Merkel. «Non, c'est ce que suis, c'est comme ça que les gens me connaissent». Consciemment ou pas, la réponse de Lydie Polfer rappelle le slogan électoral d'Angela Merkel il y a quatre ans: «Vous me connaissez».

Le challenger

Serge Wilmes est depuis des années celui qui incarne les espoirs du CSV: il a été président de la Jeunesse chrétienne-sociale (CSJ), depuis 2011 il siège à la Chambre des députés et a déjà été par deux fois candidat au poste de secrétaire général du parti. Cette fois, il est tête de liste du CSV dans la capitale. S'il est candidat, c'est pour évincer Lydie Polfer de son trône. Beaucoup pensent qu'il est trop jeune, même au sein de son propre parti. Pourtant à 35 ans, il a cinq ans de plus que n'avait Lydie Polfer lorsqu'elle était devenue bourgmestre en 1982.



Serge Wilmes (CSV) mène son équipe à travers les quartiers de la ville. Une jeune équipe formée sans ceux qui formaient jusqu'ici les piliers de la section du CSV à Luxembourg-Ville.

Photo: Chris Karaba

Des 27 candidats qui figurent sur la liste du CSV, seuls quatre sont présents ce jour-là: René Roeder, Christopher Sirres, Romain Diederich et plus tard arrivera Lynn Frank. Pas de Laurent Mosar, pas de Martine Mergen et pas de Maurice Bauer. On ne doit pas aborder les gens telle une horde déclare Wilmes. Son mode préféré pour obtenir la faveur des électeurs est de battre le pavé. C'est en échangeant directement avec les citoyens que l'on parvient le mieux à convaincre. Le petit groupe du CSV pourrait-il être le signe que tous ne se rangent pas derrière leur tête de liste? Wilmes balaie l'idée d'une main. «Tout va pour le mieux.»



Il passe le passage piéton vers une place centrale de Cessange. Ses acolytes sont à la traîne. «Un boulanger, un bistrot et une boucherie - c'est comme ça que je me l'imaginais», dit Wilmes en montrant les bâtiments. Il veut revitaliser la vie dans les quartiers. «Pas de quartiers dortoirs», c'est sa devise. Ses moyens: promouvoir le petit commerce. Son but: réinsuffler une atmosphère sympathique d'agréable petit bourg dans la capitale.



«Comment vont les affaires?» Serge Wilmes (CSV) veut donner vie aux commerces en ville et éviter que les quartiers périphériques ne deviennent de simples quartiers dortoirs.

Photo: Chris Karaba

devant le Bistrot sont assis une douzaine d'hommes pour boire une bière et profiter des dernières opportunités de terrasse de l'année. Wilmes s'arrête brièvement. D'abord, il fait un pas vers eux mais décide finalement d'aller à la boucherie à côté. Il veut parler avec le patron et savoir comment vont les affaires. Mais les affaires vont mal dit le patron-boucher.



De bonnes personnes

Un jour plus tard, Les Verts campent à Belair. Eux aussi misent sur une campagne menée dans la rue. Mais contrairement à l'équipe de Wilmes ils ne sont pas à pied mais à vélo. Mieux, en vélo-cargo, un moyen de transport pas vraiment souple équipé d'un parapluie, avec un certain charme mais sans icône. Les deux pointures des Verts, Viviane Loschetter et François Bausch ne figurent pas sur la liste des élections de ce 8 octobre. Sam Tanson et François Benoy forment le nouveau tandem.

Déi Gréng se trouvent dans l'inconfortable situation de vouloir créer une atmosphère de renouveau d'une part mais de devoir -en tant que petit partenaire de coalition du DP au Knuedler- se justifier pour une politique du logement ratée. Ce qui ressort, par exemple, lorsqu'il est question de l'épineux «Ban de Gasperich» ou lorsqu'il s'agit d'évoquer les loyers très élevés.



Une riveraine vient de s'acheter une trottinette électrique ce qui réjouit Sam Tanson und François Benoy (Déi Gréng).

Photo: Chris Karaba

L'équipe

«Il attire la sympathie», dit Marc Angel. Tandis que les Verts se déplacent à vélo, l'équipe Wilmes et Lydie Polfer à pied, Marc Angel (LSAP) fait campagne à bord d'un ancien combi Volkswagen. «C'est un moteur à essence qui roule sans plomb», lance-t-il pour couper rapidement court à l'inévitable question sur les taux de CO2. Pourtant, un combi VW n'est-il pas le symbole d'un mode de transport complètement obsolète du XXe siècle? «La bicyclette date du XIXe», rétorque aussitôt Tom Krieps.



Marc Angel (LSAP) au volant d'un combi VW rouge pétant: Le LSAP mise sur d'anciennes voitures pour mener campagne.

Photo: LSAP

Marc Angel ne jure que par l'esprit d'équipe dans cette campagne électorale. «J'ai eu tellement de votes individuels en 2011 qu'il est important cette fois de former un vrai duo tête de lice avec Cathy Fayot et de se présenter comme une seule équipe.» Et que fait une équipe après le travail? C'est ça, on va au bistrot. Autour d'une bière, d'un vin, de fromage, Angel présente l'équipe avec laquelle il veut s'installer à l'hôtel de ville de Luxembourg.



Il ne fixe pas d'objectif précis si ce n'est que le LSAP doit cogouverner la ville. Lorsque la question de la politique du logement est abordée, il semble que bière et fromage remontent dans les gosiers d'Angel et compagnie: on a perdu beaucoup de temps ces dernières années, il faut rompre avec cette politique néolibérale, dit-on. Angel répète le message et le formule de manière pointue: «La planification est affaire du Knuedler et non des développeurs de projets».



La finale du «Game of Knuedler» a lieu dimanche. La prochaine équipe, c'est pour dans six ans.