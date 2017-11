(MF avec ham) – «Le 8 octobre 2017 a été une très bonne journée pour le CSV» a résumé Laurent Zeimet, secrétaire général du CSV, au moment de tirer le bilan. Le Parti chrétien-social est le grand gagnant des élections communales et son président, Marc Spautz, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Grâce à l'infatigable engagement de ses sections locales, le CSV est parvenu à renforcer un peu plus encore sa présence dans la plupart des communes a déclaré lundi le secrétaire général des chrétiens-sociaux. Dans les communes votant à la proportionnelle, le CSV a remporté 209 mandats, soit plus d'un tiers des 600 sièges à pourvoir. C'est un bond de 4,2% par rapport aux élections communales de 2011. Le CSV a obtenu la majorité absolue dans cinq communes. Dans 27 communes, le parti est parvenu à cumuler davantage de voix que six ans auparavant.



Des résultats similaires ont été enregistrés par le CSV dans les communes votant à la majorité relative: des 164 candidats se présentant au nom du CSV, 121 ont été élus. De sorte que 23 membres du parti sont devenus bourgmestres et que 26 autres seront assermentés par le ministre de l'Intérieur en tant qu'échevins.



Deux sur trois

Laurent Zeimet était particulièrement fier du fait que le CSV puisse gouverner seul deux des trois communes où l'on votait pour la première fois selon le système de la proportionnelle: Clervaux et Bissen. A Troisvierges, le CSV a réussi à obtenir 41,23% des suffrages et sera, avec quatre sièges, le seul parti d'opposition. Les voix de listes ont permis au parti de faire de meilleurs scores dans 40 communes et même de faire 10% de mieux dans la moitié d'entre elles.

Un mois après les élections, 21 bourgmestres des 46 communes soumises au vote proportionnel sont issus des rangs du CSV. Ce qui représente un bond de 5%. Au total, 42 échevins (+15%) et 146 mandats de conseils communaux sont allés aux chrétiens-sociaux qui sont présents dans 30 conseils échevinaux.

Combattif pour l'avenir

«Dans deux communes, nous sommes engagés dans une coalition tripartite. Dans douze autres conseils, nous formons une coalition avec le LSAP. Cinq accords de coalition ont été signés avec les Verts et six avec le DP. Le CSV démontre de cette manière qu'il peut cohabiter avec tous les partis démocratiques», conclut le secrétaire général.



Le président du parti, Marc Spautz, n'a pas éludé les points négatifs et rappelé que «dans trois communes, nous n'avons pas réussi à dépasser les 20%». Le défi consiste à analyser la situation avec les sections locales concernées et à travailler pour dépasser la barre symbolique dans six ans.

La belle percée des jeunes



Visiblement satisfait et confiant, le président du CSV s'est monté combattif pour la suite: le bon résultat d'ensemble obtenu cette fois doit être consolidé à l'avenir. Les six prochaines années devront être mises à profit pour convaincre en tant que parti et pour secouer le cocotier dans les bastions où la majorité absolue est revenue aux autres partis.



La politique interne en faveur de la génération montante a porté ses fruits. Le parti avait mis en place un programme de soutien pour épauler ses plus jeunes membres. Et le succès leur donne raison: 30 élus ont moins de 34 ans. Le CSV continuera à soutenir ses jeunes a assuré Marc Spautz.

Préparer les législatives de 2018



Au cours des semaines à venir, les dirigeants du parti proposeront un congrès au Conseil national du parti afin d'y approuver les quatre listes régionales pour les élections législatives de l'automne 2018. Si le comité exécutif du parti donne son aval, le CSV nommera le 24 mars 2018 à Ettelbruck ses candidats pour ces élections parlementaires.