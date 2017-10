(MF avec jag/mth) - Surprenant revirement à Schifflange où des discussions de coalition auront lieu à partir de ce mercredi entre le CSV et Les Verts. Le LSAP du bourgmestre sortant Roland Schreiner, se verrait reléguer sur le banc de l'opposition.



Partenaire de coalition «junior» du LSAP jusqu'ici, le CSV, est le vainqueur des élections communales à Schifflange en remportant 2 nouveaux sièges.



Comme l'a confirmé mardi soir le président du CSV, Pierrot Feiereisen (2.701 voix) à wort.lu, des négociations de coalition seront entamés ce mercredi avec Déi Gréng.



Ce ne doit pas être assimilé à une action qui serait menée contre son frère Carlo Feiereisen (LSAP). Echevin depuis douze ans à Schifflange, Carlo avait obtenu 2.870 voix dimanche.



Jusqu'ici, était supposé que la grande coalition existante entre LSAP et CSV serait simplement reconduite. Dès mardi soir, le LSAP de Schifflange a pris acte et confirmé dans un tweet que «le CSV et Les Verts formeront la future coalition et enverront le LSAP dans l'opposition».



Pierrot Feiereisen a confirmé ce mercredi matin l'accord de principe en prévenant toutefois que les discussions restent à mener. La question de l'attribution du poste de bourgmestre reste en suspens.



L'ennui est que Pierrot Feiereisen se retrouverait dans la majorité en totalisant moins de voix que son frère Carlo. «C'est une question délicate parce qu'en tant que frères nous ne pouvons pas siéger tous les deux au conseil communal», précise Pierrot. «Selon les règles établies, je devrais renoncer et Paul Weimerskirch (échevin CSV sortant, ndlr), deviendrait le futur bourgmestre».



Rappelons que lors des élections communales de dimanche à Schifflange, le LSAP a conservé ses 6 sièges mais le CSV a gagné les 2 sièges supplémentaires (il cumule aussi 6 sièges) créé au conseil communal du fait que la ville a passé la barre des 10.000 habitants. Les Verts ont conservé leurs 2 sièges et le DP son unique siège.