Par Christelle Brucker

Le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, l'annonçait en mars dernier: dès la rentrée de septembre, les crèches prestataires du chèque-service accueil (CSA) proposeront un programme plurilingue aux enfants de 1 à 4 ans.

Le luxembourgeois et le français seront parlés dans ces établissements pour faciliter l'alphabétisation en allemand d'une part, et offrir un accès plus naturel et décontracté au français par la suite d'autre part.

Mais cette mesure ne fait pas l'unanimité: dès le 15 février, une pétition publique contre le projet était déposée, intitulée "NON à l'initiation au français à la crèche et au cycle 1 et NON à l'apprentissage du français oral au premier trimestre du cycle 2.1".

Contre toute attente, les 4.500 signatures requises pour autoriser un débat public sur le sujet ont bien été réunies (4.511 précisément).

"Ce n'est pas une pétition contre le français"

L'auteur, Jacques Dahm, enseignant en 1ère primaire à Walferdange, est convaincu que cette mesure portée par le ministre depuis le début de son mandat, va compliquer considérablement l'apprentissage des enfants.

"Nous sommes le seul pays au monde à alphabétiser les enfants dans une langue étrangère. C'est une spécificité, un très grand challenge, et dans cette phase déjà difficile, le ministre veut ajouter encore une autre langue. Je ne vois pas comment les élèves vont pouvoir s'en sortir."

Fort de son expérience face aux élèves et s'appuyant sur des études psycholinguistiques qu'il présentera mardi à la Chambre, Jacques Dahm souligne l'importance de maîtriser correctement une langue pour les enfants avant de s'attaquer à une autre.

"Ce que je vois en classe, c'est que beaucoup d'enfants savent parler trois langues mais ils mélangent tout. D'autre part, leur niveau dans leur langue maternelle n'est pas développé comme il devrait."

L'instituteur propose d'assurer d'abord l'apprentissage et la maîtrise de la langue maternelle (qui peut être différente pour chaque élève) puis, dans un second temps, "au précoce ou au cycle 1, apprendre le luxembourgeois pour l'intégration, pour être accepté, comprendre les autres, s'expliquer, appartenir à une communauté de la classe."

Il espère au moins soumettre ses soucis, ses idées

"Ce qui est clair, c'est qu'on alphabétise en allemand, une langue plus proche du luxembourgeois que du français. Ainsi, quand on a des bases solides en luxembourgeois, on a plus de chances de réussir en allemand."

Pour Jacques Dahm, il manque un concept global: "Si le ministère veut promouvoir le français dès 1 an dans les crèches comme il l'annonce, alors alphabétisons les enfants en français!"

Ce mardi, il sera accompagné de 4 institutrices. Même s'il n'espère pas faire changer le ministre d'avis, il explique qu'il est important de pouvoir au moins lui soumettre leurs soucis et leurs idées.

Il souhaite aussi que le ministre réponde à une question qu'il se pose depuis le début du projet pilote: "Pourquoi promouvoir seulement le français? Pourquoi pas l'anglais?"

Cela vous intéresse? Suivez le débat public ce mardi 30 mai de 14h30 à 15h30 en direct sur Chamber TV.