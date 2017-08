(ks/AF/ChB) - Emmanuel Macron et son épouse seront au Luxembourg ce mardi en fin de journée pour une visite éclair. Nous avons fouillé les archives du Luxemburger Wort pour dénicher quelques images des visites de ses prédécesseurs au Grand-Duché.

La famille grand-ducale a toujours invité les présidents français au cours des dernières décennies ou s'est rendue elle-même à l'Elysée. Seul Nicolas Sarkozy n'est jamais venu au Luxembourg en visite officielle.



Si René Coty ou Georges Pompidou avaient été accueillis en grande pompe, François Mitterrand n'avait pas rencontré que des visages amicaux au Grand-Duché, puisque de fervents défenseurs de l'environnement l'avaient interpellé lors de sa venue.



Juin 1957: pas d'école grâce à René Coty

«L'invité de notre princesse est l'invité du peuple tout entier, dont le cœur s'emplit de joie», écrivait alors le Luxemburger Wort dans son édition du 21 juin 1957. Le président René Coty avait été accueilli en grande pompe la veille devant la gare de Luxembourg-Ville. Les écoliers avaient même été autorisés à manquer les cours pour l'occasion afin d'aller accueillir le président avec des drapeaux tricolore.

Le Luxemburger Wort s'était fait l'écho d'une visite très positive du président Coty

archives Luxemburger Wort

René Coty était resté deux jours complets au Luxembourg, il était reparti en France le matin du troisième jour par avion. Pendant son séjour il avait participé à un dîner de gala donné en son honneur, ainsi qu'à une cérémonie autour de la Gëlle Fra en hommage aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. Il avait également fait un crochet par Echternach.

Le président avait rendu visite au couple héritier au château de Betzdorf (le grand-duc héritier Jean et la grande-duchesse héritière Joséphine-Charlotte), avait fait la connaissance du tout jeune prince Henri, alors âgé de 2 ans, et des jumeaux Margaretha et Jean. Un grand feu d'artifice avait été donné dans la capitale la veille de son retour en France.



Mai 1972: la foule acclame Georges Pompidou

La visite de Pompidou fit la Une du Luxemburger Wort

Guy Wolff

C'est un peuple luxembourgeois en liesse qui avait accueilli Georges Pompidou en 1972. Le grand-duc Jean était venu lui souhaiter la bienvenue au Findel et une voiture officielle les avait ensuite conduits en direction du centre-ville, où la foule s'était massée dans les rues.



Après un dîner de gala à la Chambre des députés et une réception au palais grand-ducal, le grand-duc Jean et son illustre invité avaient salué la foule depuis le balcon du palais. «Le président Pompidou a gagné le cœur des Luxembourgeois», titrait le Luxemburger Wort du 4 mai. Après un dépôt de gerbe auprès de la Gëlle Fra, Georges Pompidou avait prononcé un discours au Knuedler lors du second jour de sa visite. Des milliers de personnes étaient venues l'écouter. Il était reparti le soir-même.

Janvier 1992: les anti-nucléaires face à Mitterrand

Après plusieurs visites de travail au Luxembourg, au cours desquelles il s'était notamment entretenu avec le grand-duc Jean, le président Mitterrand était de retour au Grand-Duché en 1992 en compagnie de son épouse, pour une visite d'Etat de deux jours.

Alors que René Coty et Georges Pompidou avaient eu un programme essentiellement constitué de rendez-vous de représentation, François Mitterrand avait rencontré de nombreuses personnalités politiques du pays, comme la présidente du Parlement Erna Hennicot-Schoepges ou le Premier ministre Jacques Santer.

Les principaux sujets abordés à cette époque furent le projet de création d'une décharge sur le sol lorrain et la centrale nucléaire de Cattenom ouverte depuis quelques années. Les défenseurs de l'environnement avaient manifesté au même moment pour faire part de leur opinion au président français.

Le Luxemburger Wort rapportait alors: «D'après Mme Hennicot-Schoepges, le président Mitterrand se serait montré choqué quant à l'implantation de la centrale nucléaire de Cattenom à courte distance de la frontière luxembourgeoise, laquelle pourrait tout à fait être considérée par la population luxembourgeoise comme une provocation. Mais comme il s'agissait d'un fait donné lors de son entrée en fonction il n'aurait pas pu changer grand-chose.»



Le président français avait finalement proposé deux choses: l'établissement d'une procédure d'urgence entre Cattenom et Luxembourg et l'interdiction de survol de la centrale par tout engin militaire.

Mars 2015: François Hollande... sans Julie

Il aura fallu attendre 23 ans pour qu'à nouveau, un président de la République française foule le sol luxembourgeois: ce fut François Hollande, le 6 mars 2015. Fraîchement séparé de celle qui fut brièvement première dame, Valérie Trierweiler, c'est seul qu'il s'était rendu au Luxembourg, ne souhaitant pasimpliquer sa compagne, la comédienne Julie Gayet, dans la vie politique.

À son arrivée à l’aéroport de Luxembourg, le chef d’État a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn. Il a ensuite rencontré le couple grand-ducal au palais pour un entretien privé, avant de déposer une couronne de fleurs au pied du monument national de la Solidarité, en présence du Premier ministre, Xavier Bettel. Le président avait visité le nouveau bâtiment du centre de contrôle satellitaire SES à Betzdorf aux côtés du Grand-Duc Henri.

Puis, c'est au pied des hauts-fourneaux à Belval que le chef d’État français a été accueilli par le président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, pour une visite de la Maison du savoir qui a servi de cadre pour une entrevue avec le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer.

Une réception à la résidence de l’ambassadeur de France au Grand-Duché de Luxembourg en l’honneur de la communauté française figurera était aussi au programme, avant le dîner de gala au palais grand-ducal en l’honneur du président de la République française.