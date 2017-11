(dho trad. ChB) - Un mois après les élections communales du 8 octobre, les équipes sont formées et les élus prennent leurs fonctions. Les petits nouveaux vont pouvoir suivre une formation spécifique dès le 11 novembre.

Après leur prestation de serment, les nouveaux élus commenceront à travailler au sein des conseils communaux. Cependant, pour exercer leur mandat de la meilleure façon possible, une connaissance spécifique est requise: le job d'élu de la commune ne s'improvise pas.

"Ils assument la responsabilité morale et juridique"

Des connaissances que tous n'ont pas encore, puisque certains parmi les 1.045 élus du 8 octobre sont des nouveaux venus en politique.

En prêtant serment, ils promettent d'exercer leur fonction au mieux, ils doivent pouvoir prendre des décisions et être capables de les justifier. "Ils assument la responsabilité, non seulement morale, mais aussi juridique", déclare le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch.

Le ton dans la politique communale est devenu plus rude selon lui, et les élus doivent connaître la législation en vigueur concernant tout ce qui touche à la vie communale.

Le bourgmestre, un élu qui s'occupe de tout

Un bourgmestre est une personne "touche-à-tout" qui doit être bien informée dans de nombreux domaines très différents comme la planification urbaine, l'aménagement du territoire, la gestion de l'eau, la protection de l'environnement, la gestion des déchets, la garde des enfants, le logement, la sécurité, mais aussi la gestion du personnel. Il doit aussi avoir une oreille attentive pour les administrés.

Pour Emile Eicher, président du syndicat des communes luxembourgeoises (Syvicol), même quelqu'un qui a été impliqué dans la politique locale pendant de longues années a toujours quelque chose à apprendre, car la législation est régulièrement adaptée ou renouvelée.

Pour ces raisons, le gouvernement et le Syvicol offrent des cours spécifiquement dédiés aux élus communaux. Divisés en huit blocs thématiques, ils ont lieu entre novembre et mars à Dudelange, Munsbach, Diekirch et Mersch.

Ils sont en luxembourgeois et durent trois heures et demie. Au programme: législation communale, droit de la vie privée, droit des finances, législation en matière de logement, questions sociales, éducation, gestion de l'eau et de l'environnement.

Inscriptions possibles jusqu'à trois jours avant le début de chaque thématique. Plus d'infos sur ces sites web: