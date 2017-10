Natalie Silva a remporté les élections municipales à Larochette, la "ville la plus portugaise du Luxembourg", avec 471 voix, soit 118 de plus que la deuxième place remportée par Mirko Martellini.



Cette fille d'immigrés capverdiens arrivés au Luxembourg en 1971, devrait être le prochain bourgmestre. Elle siège au conseil communal depuis 2011 et travaille comme conseiller politique pour le CSV depuis 2004.



Lorsqu'elle a pris connaissance de son score, Natalie Silva s'est dite "très heureuse et honorée que les gens me fassent confiance et je ferai de mon mieux pour réaliser leurs aspirations".

Natalie Silva devrait occuper le poste de bourgmestre laissé libre par Pierre Wies qui ne s'est pas représenté après 26 années au pouvoir.



Le seul Portugais sur la liste des 12 candidats, Alcides José dos Santos Mendes, n'a pas été réélu alors qu'il est actif en politique depuis 2005. Natalie Silva déplore ce résultat: "C'est quelqu'un qui a travaillé dur pour la population locale qui n'hésitait pas à venir le trouver lorsqu'il y avait un problème. J'espère pouvoir continuer à compter sur lui au moins en ce qui concerne les commissions".

Larochette compte moins de 3.000 habitants et est connu comme "le village le plus portugais au Luxembourg". Parmi sa population, on dénombre 948 habitants de nationalité portugaise et 877 de nationalité luxembourgeoise.



Ce sont néanmoins les Luxembourgeois qui sont les plus présents sur les listes électorales puisqu'ils sont 669 électeurs alors que seulement 173 Portugais ont voté ce dimanche 8 octobre à Larochette.



Par Paula Telo Alves, traduit du portugais.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.