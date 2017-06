Par Virginie Orlandi

Désigné par la "République en Marche" pour briguer le poste de député dans la quatrième circonscription des Français hors de France, Pieyre-Alexandre Anglade parcourt le Benelux depuis plusieurs semaines.

Mardi 23 mai, il s'est rendu une nouvelle fois au Luxembourg pour faire campagne et bâtir la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Une tâche jugée "plus qu'urgente au regard de la récupération politique dont la République en Marche fait l'objet".

Le regard clair, la voix posée et la trentaine à peine sonnée, Pieyre-Alexandre Anglade n'étonne pas lorsqu'il se dit macroniste. Une centaine de personnes est venue l'écouter ce soir-là à la brasserie de l'Abbaye de Neumünster et dès l'entrée, des tracts sont distribués.

Sur l'affiche de sa campagne, on le voit aux côtés d'Emmanuel Macron et la ressemblance est frappante.

Steve Eastwood

Sur l'affiche de sa campagne, on le voit aux côtés d'Emmanuel Macron et la ressemblance est frappante. "Au départ, je n'étais pas favorable à la mise en scène de l'affiche mais la récupération politique est telle qu'elle a l'avantage de donner d'emblée le bon message: le candidat de la "République en Marche", c'est moi et personne d'autre".

Il faut dire que la petite phrase "Majorité présidentielle" fleurie sur certaines affiches de candidats d'autres partis comme, par exemple, Philip Cordery du Parti Socialiste et député sortant qui a déclaré la semaine dernière qu'il est possible d'"appartenir à un groupe en gardant une certaine liberté (...) J'ai appelé à voter Macron dès le premier tour de la présidentielle. Il représente le mieux mes valeurs sociales démocrates."

Philip Cordery du Parti Socialiste est le député sortant. Il brigue un nouveau mandat.

philipcordery2017.fr

Muriel Réus, fondatrice des Femmes avec Fillon, se présente aux législatives sans étiquette et se montre très Macron-compatible. Elle s'inscrit dans la "majorité gouvernementale" et non "présidentielle", une référence au Premier ministre Edouard Philippe, issu de LR:



Je m'inscris dans l'ouverture à la société civile pour construire le changement à l'Assemblée et créer plus de mixité qui existe aujourd'hui. J’ai toujours été dans le dialogue. L'opposition ne sert à rien", peut-on lire dans un communiqué datant du 22 mai.

Muriel Réus, fondatrice des Femmes avec Fillon, se présente aux législatives sans étiquette et s'inscrit dans la "majorité gouvernementale" et non "présidentielle",

Compte Facebook officiel de Muriel Réus

Opportunisme politique

Pieyre-Alexandre Anglade ne parlera pas au public venu l'écouter à la brasserie Neumünster de ce qu'il juge être "une majorité à la carte". Ce soir-là, il préfère s'exprimer sur des sujets qui les concernent directement: l'éducation, la francophonie, la simplification administrative.



Pour Jean et pour Guy, tous deux à la retraite et ayant passé une grande partie de leur vie au Luxembourg, "la chance Macron ne se représentera plus, il faut la saisir et savoir regarder ce que font les autres au-delà des frontières pour s'en inspirer: c'est ce que fait Macron!"



Avant, ils votaient à droite pour l'un, à gauche pour l'autre et aujourd'hui, ils se revendiquent macronistes car "c'est dans l'intérêt de notre pays mais aussi de l'Europe".

Un tel électorat demande au candidat de la "République en Marche", une certaine vigilance comme il nous l'explique après son intervention, sur la terrasse à l'écart de la foule.

"Ces gens ne sont pas dans l'équilibre"

"Plusieurs candidats aux législatives font de la récupération politique", débute-t-il, "C'est une forme d'usurpation d'identité car ils ne partagent ni le projet, ni ses valeurs mais se l'approprient afin d'être élus député. Ces gens ne sont pas dans l'équilibre et ils feront de l'obstruction à l'Assemblée s'ils sont élus".

"Je soutiens Pieyre- Alexandre Anglade par amitié et par conviction car la "République En Marche", c'est le renouveau. Ce n'est pas seulement la France qui avance mais l'Europe qui se met en marche", a déclaré Charles Goerens lors de la soirée de meeting.

Steve Eastwood

Le jeune homme est soutenu au Luxembourg par le Premier ministre, Xavier Bettel avec lequel il déjeuna ce mardi-là, mais aussi par le député européen, Charles Goerens, membre du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe qui prend la parole lors du meeting:

"Je soutiens Pieyre- Alexandre Anglade par amitié et par conviction car la "République En Marche", c'est le renouveau. Ce n'est pas seulement la France qui avance mais l'Europe qui se met en marche".

Pour le jeune politicien, les questions qui touchent à l'Europe, à la réforme économique, au progrès social ou encore à l'ouverture des droits ne peuvent pas être scindées et sorties du programme d'Emmanuel Macron.

"On vote un projet dans sa globalité comme décidé par les Français le 7 mai dernier", reprend-il, "En se le réappropriant, ces candidats trompent les électeurs. Ces gens-là proposent une majorité à la carte car si on démonte le projet du président de la République, il n'a plus de sens".

"Anglade. D'accord?"

Répondre aux Français par "la clairvoyance et la clarté", c'est tout l'enjeu du candidat aux législatives qui a été accueilli favorablement au Luxembourg.

Ce mardi-là, il rencontre des Français du Luxembourg toute la journée avant de terminer sa journée marathon à l'Abbaye de Neumünster. "Je suis allé parler avec des citoyens pour connaître encore un peu plus leurs préoccupations, cela nourrit mon travail de député".

Parmi le public, Matthieu, 36 ans, se réjouit de rencontrer le candidat: "Tout au long de la campagne présidentielle et même avant, j'ai participé à des réunions pour faire remonter les vraies préoccupations des électeurs. Pour moi, c'est un mouvement plein de dynamisme et d'avenir".

Ce jour-là, Pieyre- Alexandre Anglade déjeune avec le Premier ministre, Xavier Bettel, Ce dernier n'hésite pas à la soutenir ouvertement sur la terrasse d'un restaurant de la capitale alors qu'il est filmé par l'équipe de campagne du candidat.



Dimanche 4 juin, 185.000 électeurs du Benelux vont aller voter pour élire le député qui les représentera à l'Assemblée Nationale à Paris. Neuf femmes et neuf hommes sont en lice au 1er tour pour briguer le siège très convoité de la 4e circonscription des Français établis hors de France.



Pour Charles Goerens, les choses sont claires: "Pieyre-Alexandre Anglade ira très loin et on entendra encore parler de lui".





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.