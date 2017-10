Il s’appelle José Vaz do Rio, il est détenteur de la double nationalité et pourrait entrer dans l’Histoire. Au Luxembourg depuis 40 ans, il a remporté les élections à Bettendorf, une localité de moins de 3.000 habitants, et pourrait devenir le premier bourgmestre avec un passeport portugais au Luxembourg.



Avec 588 votes, il a laissé l’actuel bourgmestre, Albert Back, à la troisième place avec 553 votes. Soit une différence de plus de 20 points.

José Vaz do Rio qui était cinquième aux dernières élections, est déjà conseiller municipal à Bettendorf depuis 2011. Aujourd’hui, celui qui pourrait devenir bourgmestre de cette petite localité du nord-est du pays – un fait historique pour les Portugais au Luxembourg – reste prudent. «On va voir», dit-il, «On va avoir une réunion, tout est possible. Si les autres conseillers votent contre...».

À la retraite depuis quatre ans

La localité a moins de 3.000 habitants et n’a pas de listes menées par des partis politiques. Les candidatures sont présentées en nom propre. Les 9 élus devront se réunir pour officialiser les nominations aux postes exécutifs de la commune: un bourgmestre, deux conseillers municipaux et six conseillers communaux.

José Vaz do Rio, 61 ans, vit depuis 28 ans à Gilsdorf, qui appartient à la commune de Bettendorf. A la retraite depuis quatre ans, il travaillait à Goodyear. Il est père de trois enfants et a quatre petits-enfants, «tous vivant au Luxembourg». Il y a un an il a obtenu la double nationalité et parle couramment le luxembourgeois. «J’ai suivi des cours pendant six ans à Bettendorf, tous les lundis soir de 19h30 à 22 heures. Je comprends à 100% la langue et la parle à 80% - maintenant je dois m’exercer plus».

13.000 Portugais inscrits pour voter

Originaire de Vila Pouca de Aguiar, le Portugais et Luxembourgeois est également président de deux clubs de football: le FC Jeunesse Gilsdorf, rattaché à la Fédération Luxembourgeoise de Football, et le Vila Pouca de Aguiar, un club de plus de 30 ans. Dans les deux équipes, la plupart des joueurs sont portugais.

Les étrangers qui vivent au Luxembourg depuis plus de cinq ans ont le droit de voter. Seuls 13.000 Portugais ont été enregistrés, sur les 47.000 immigrés susceptibles de participer aux élections, selon le ministère de l’Intérieur.

Par Paula Telo Alves, traduit du portugais par Mauricio Antunes Pires

