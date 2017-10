(mig trad. sw) - Au cours des 25 dernières années, 1.424 soldats professionnels et bénévoles de l'armée luxembourgeoise ont participé à près de 2.200 missions à l'étranger.

«En termes de taille de l'armée, très peu de pays ont envoyé autant de soldats que le Luxembourg», a déclaré la secrétaire d'Etat, Francine Closener, jeudi lors d'une conférence de presse qui a abordé les missions passées et futures de l'armée luxembourgeoise.

17 ans de mission au Kosovo

La mission la plus importante est celle dirigée par l'OTAN au Kosovo, dans laquelle le Luxembourg est impliqué depuis 1999. Le pays finit son mandat là-bas cette année, puisque la situation s'est considérablement améliorée et que les forces de sécurité kosovares sont largement en mesure de fournir un soutien international pour la sécurité et l'ordre.

Le 14 octobre prochain, le 52ème et dernier contingent fait donc son grand retour au Grand-Duché. 1.178 soldats ont été déployés là-bas depuis que le pays participe à cette mission de paix.

«La mission de la KFOR a été la mission la plus importante jusqu'ici et a fortement influencé l'armée luxembourgeoise», a déclaré Francine Closener.

Le Luxembourg continuera à soutenir le pays. À partir de 2018, l'État cofinance l'assistance médicale des troupes restantes de la KFOR. Cela s'inscrit dans le cadre des nouvelles références introduites en juillet, selon lesquelles le Luxembourg souhaite se développer dans le domaine de la médecine militaire.

Le Grand-Duché a également soutenu financièrement le pays depuis sa reconstruction.

Jusqu'en 2016, l'État luxembourgeois a ainsi dépensé 86 millions d'euros pour l'aide au développement au Kosovo. À la fin de l'année, le gouvernement a signé un nouvel accord avec le pays d'Europe orientale pour les années 2017 à 2020 (30 millions d'euros).

Le retrait des soldats a été compensé par un renforcement des services civils dans la zone politique, juridique et de police.

Déploiement en Afghanistan jusqu'en juillet 2018

Depuis 2001, le Luxembourg fournit une aide humanitaire et militaire en Afghanistan. Bien que l'Afghanistan ne soit pas l'un des pays cibles pour la coopération luxembourgeoise, l'État a fait don de 41 millions d'euros pour l'aide humanitaire par le biais d'organisations non gouvernementales.

Pour une utilisation militaire (logistique, construction d'infrastructures et formation des forces de sécurité afghanes) avec 274 soldats, plus de 34 millions d'euros ont été consacrés à la défense.

L'opération luxembourgeoise en Afghanistan se poursuivra jusqu'au 1er juillet 2018.

En plus du Kosovo et de l'Afghanistan, l'armée luxembourgeoise participe également à la mission de paix de l'UE au Mali (depuis 2013) et à la construction du bataillon de l'OTAN en Lituanie.

Le déploiement de groupes de combat en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Pologne est une réaction à la situation incertaine dans l'Ukraine orientale après l'annexion de la Crimée par la Russie. Le premier contingent revient le 7 octobre, et sera rapidement remplacé.

Nouvelles tâches

De nouvelles missions sont prévues pour l'armée luxembourgeoise. L'une d'entre elles consiste à participer à la création d'une force d'intervention super-rapide de l'OTAN, qui doit être prête en quelques jours pour défendre les frontières extérieures de l'OTAN.

Dans le cadre de cette mission, le Luxembourg s'est engagé à fournir un groupe de renseignement en 2019, avec les Pays-Bas. A cela s'ajoute le système européen de coopération structurée permanente (PESCO) dans le domaine de la politique de sécurité, prévu pour la fin de l'année.

«Le Luxembourg a été un partenaire fiable depuis 25 ans», conclut Francine Closener, et «nous continuerons à le faire. Certains soldats ont souvent participé à des missions étrangères. Nous avons apporté notre contribution et nous n'avons vraiment pas besoin de nous cacher», explique-t-elle.

«Nous continuerons à participer aux missions étrangères. Il est important que nous fournissions non seulement des ressources financières et des achats de matériel, mais aussi démontrons notre solidarité par la présence physique.»

