(AF) - La réception offerte par l'ambassadeur de France au Luxembourg, Bruno Perdu, à l'occasion du 14 juillet, s'est déroulée au Cercle Cité vendredi soir.

600 invités sont venus à la rencontre de l'ambassadeur, en poste depuis à peine plus d'un mois. Natif de Haute-Saône, il a été nommé par François Hollande pour succéder à Guy Yelda.

Bruno Perdu occupait depuis 2013 le poste de directeur des affaires financières au ministère des Affaires étrangères. Il a aussi été consul à Rabat et à Genève.

Dans un discours fort, Bruno Perdu a rappelé l'histoire et les liens qui existent entre la France et le Grand-Duché sur les plans historique, politique et économique. «Nous partageons une vision similaire du monde», a-t-il rappelé à propos des deux pays, membres et fondateurs de la Communauté européenne. L'hymne français et l'hymne luxembourgeois ont retenti au à l'issue du discours.

Des élus luxembourgeois se trouvaient parmi les invités comme Jacques Santer, ancien Premier ministre et ancien président de la Commission européenne, Claude Wiseler, chef de fraction du CSV, Anne Brasseur, présidente de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de 2014 à 2016, ou encore Colette Flesch, présidente de l’Institut européen des itinéraires culturels.

