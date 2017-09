Pour la première fois au monde, une croisière océanique végane va voir le jour. Elle partira en fin de mois, et ses passagers pourront apprendre à confectionner du dentifrice végane ou du fromage végane tout en faisant du yoga face aux fjords norvégiens.

La compagnie Cruise and Maritime Voyages a conçu un itinéraire végétal et sans viande afin de répondre à cette tendance de plus en plus populaire notamment sur Instagram et Pinterest.

Non contente de proposer des paysages splendides (cascades, côtes verdoyantes et luxuriantes, fjords spectaculaires) et un régime à base de fruits et légumes, cette croisière promet d'être particulièrement photogénique, faite sur mesure pour les instagrammeurs frénétiques.

En plus du menu 100% végane, les activités proposées à bord comprendront des ateliers véganisme, des séances de Pilates et de yoga, et des lectures et conférences, notamment celles d'un médecin, d'un diététicien, d'un psychologue et d'une animatrice de la chaîne télévisée Animal Planet, Wendy Turner Webster.

La croisière aura lieu à bord d'un paquebot récemment rénové, le "Columbus", qui abrite désormais 150 cabines individuelles.

Au total, 1.400 passagers peuvent prendre place à bord.

Le navire comprend également sept salons et bars, deux boutiques de café et de thé, un observatoire, une boîte de nuit et une bibliothèque.

La croisière, durant sept jours, lèvera l'ancre de Londres le 25 septembre.

Pour les voyageurs soucieux de leur santé, mais qui ont besoin de leur dose de protéines animales, la compagnie MSC Cruises propose une croisière sur le thème du bien-être avec Technogym à la fin octobre, qui comprendra un programme personnalisé de fitness, une évaluation de l'état de santé, et des options d'alimentation et de boissons diététiques.

