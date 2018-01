(mig) - La deuxième journée de la visite officielle de la délégation luxembourgeoise au Sénégal a été consacrée à l'aide au développement et aux relations économiques bilatérales.



Le Sénégal est politiquement l'un des pays les plus stables d'Afrique, une condition préalable à la croissance économique. Au cours des trois dernières années, le Sénégal a connu une croissance économique de plus de six pourcents. Pour les années à venir, le pays vise une croissance économique de sept pourcents par an.



La visite du marché Kermel à Dakar a sans aucun doute été l'un des moments forts de la journée de ce lundi. Le marché a été reconstruit avec l'aide du Luxembourg après qu'il a été complètement brûlé en 1993. L'ouverture en 1998 a eu lieu en présence de la secrétaire d'Etat Lydie Err.



Bien que la bonne action remonte à des années, les Sénégalais ne semblent pas l'avoir oubliée. De nombreuses personnes se pressaient devant l'entrée du marché pour jeter un coup d'œil à l'hôte luxembourgeois. Il y avait du chant et de la danse et entre les deux, il y avait un "Merci beaucoup".



Le point culminant de la fête du deuxième jour de la visite a été le dîner de gala du soir au palais présidentiel, à l'invitation du président sénégalais Macky Sall.

Plan Ambitieux Sénégal



Sous l'actuel président Macky Sall, le pays a élaboré un plan national qui a établi le développement du pays jusqu'en 2035. Le Luxembourg soutient le pays dans la mise en œuvre de ses plans, grâce à l'aide au développement, mais aussi à travers l'intensification des relations économiques bilatérales.



Les entreprises luxembourgeoises voient un grand potentiel dans le secteur des infrastructures (routes, aéroports, ports) ainsi que dans les secteurs économiques de l'industrie et l'économie environnementale.



Prévention des déchets



Le Luxembourg veut également apporter plus de soutien à l'Etat ouest-africain dans le domaine du changement climatique. Le Grand-Duché s'est engagé à un financement climatique international de 120 millions d'euros entre 2014 et 2020. L'aide ne devrait bénéficier qu'aux pays de coopération ciblés, y compris le Sénégal.



Selon la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, le Luxembourg aidera l'Etat d'Afrique de l'Ouest avec son expertise dans la gestion des déchets.



Agriculture durable

Le Sénégal fait face à l'érosion côtière et à la désertification en raison du changement climatique et de la déforestation extensive. Le Luxembourg aidera l'Afrique à construire une agriculture durable en mettant l'accent sur l'information et la sensibilisation de la population locale. «Les gens doivent comprendre pourquoi il est important de préserver les forêts», explique Carole Dieschbourg.



Sans aide au développement, ça ne marche pas



Bien que l'économie soit en plein essor, le pays ne peut pas se passer de l'aide au développement. La santé est l'une des priorités. Par exemple, le Luxembourg soutient l'organisation non gouvernementale ENDA Santé. Il aide les personnes dites «vulnérables» en leur donnant accès aux services de santé.



Depuis 2008, ENDA Santé travaille avec l'association luxembourgeoise Stop Aids Now Access dans le domaine de la santé sexuelle. L'accent est mis sur les personnes qui sont sévèrement stigmatisées en raison d'une maladie sexuellement transmissible (comme le VIH ou la syphilis). Les groupes à risque sont principalement des prostituées et des homosexuels.



Le projet Luxembourg commence maintenant



L'association luxembourgeoise a lancé un autre projet en collaboration avec le Luxembourg Institute of Health (LIH) et le Centre Hospitalier du Luxembourg (CHL). Il s'agit de la détection précoce du traitement et de la prévention de l'infection par le VIH, de l'hépatite et du cancer du col de l'utérus.



