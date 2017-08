(AFP) - A midi lundi, Big Ben sonnera douze coups avant de se taire pour rénovation, mais les travaux censés durer quatre ans pourraient être abrégés face au mécontentement de nombreux responsables politiques de ne plus entendre les bongs de la célèbre cloche londonienne.

Le public a été invité à venir écouter en nombre Big Ben donner une dernière fois de la voix, au palais de Westminster, siège du Parlement britannique, avant une cure de jouvence de 29 millions de livres (31,7 millions d'euros) qui concernera la tour et l'horloge qu'elle abrite.

Cette tour victorienne de 96 mètres, un des monuments les plus photographiés du Royaume-Uni, est souvent dénommée Big Ben alors que le surnom ne désigne en fait que son imposante cloche de 13,7 tonnes.

Celle-ci sera déconnectée et ne sonnera plus les heures comme elle l'avait fait depuis 158 ans presque sans discontinuer, accompagnée d'un carillon de quatre cloches plus petites pour les quarts d'heure.

A l'inverse, l'horloge continuera de fonctionner grâce à un mécanisme électrique de substitution, et au moins un de ses quatre cadrans restera toujours visible au public.

Big Ben absente lors du Brexit?

Plusieurs élus, jusqu'au sommet du gouvernement britannique, se sont indignés à la perspective de ne plus entendre résonner, jusqu'en 2021, les lourds bongs qui ouvrent en direct plusieurs émissions de la BBC - sauf pour des événements importants comme le Nouvel an.

" Il n'est pas raisonnable que Big Ben soit réduite au silence pendant quatre ans. "

C'est une mesure "dingue" pour le ministre du Brexit David Davis, un chantier "complètement fou" pour le député conservateur James Gray. "Dites à ces pauvres petits de mettre un casque", a réagi dans la presse le député conservateur Nicolas Soames, petit-fils de Winston Churchill, en allusion aux ouvriers dont l'ouïe pourrait être sérieusement endommagée par les 118 décibels de Big Ben.

Même la Première ministre Theresa May est intervenue. "Il n'est pas raisonnable que Big Ben soit réduite au silence pendant quatre ans", avait-elle déclaré en faisant sa rentrée politique mercredi. Elle a exigé des responsables de la Chambre des Communes qu'ils reprennent d'urgence le calendrier des travaux.

Pour les partisans du Brexit, il serait même inconcevable que Big Ben ne marque pas la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars 2019. "Il serait très étrange si à minuit, ce jour-là, elle ne sonne pas, très bizarre. C'est le coeur de notre nation", a estimé le député conservateur Peter Bone dans le Daily Mail.

Marche arrière?

Face à ces réactions virulentes, le Parlement a annoncé dans un communiqué qu'il pourrait faire marche arrière, alors qu'il avait validé la rénovation en 2015. Plusieurs élus ont fait valoir que la durée des travaux n'avait pas été précisée.

"A la lumière des inquiétudes exprimées par un certain nombre de députés, la commission de la Chambre des Communes va réévaluer la durée pendant laquelle les cloches resteront silencieuses" à la reprise parlementaire en septembre, selon le Parlement.

Les "bongs de Big Ben font partie intégrante de la vie parlementaire et nous nous assurerons qu'ils retrouvent leur rôle de gardien du temps de la nation aussi vite que possible", a-t-il précisé.

Il a toutefois rejeté la proposition de faire sonner Big Ben en dehors des heures de travail des ouvriers, la mise en marche et l'arrêt du mécanisme pouvant nécessiter une demi-journée de travail.

Qui est vraiment Big Ben?

Icône emblématique de Londres, Big Ben va se taire lundi pour des travaux de rénovation censés durer quatre ans.

Voici quelques faits et chiffres sur la célèbre cloche, située au sommet de la tour horloge du palais de Westminster, le siège du Parlement britannique.

Le nom

La tour horloge, un des monuments les plus photographiés du Royaume-Uni, est souvent dénommée Big Ben alors que le surnom ne désigne en fait que sa grande cloche. La tour a été baptisée Elizabeth en 2012 en hommage à la souveraine actuelle, Elizabeth II.

Deux théories circulent sur l'origine du nom de Big Ben. La première est qu'il fait référence à Benjamin Hall, l'ingénieur dont le nom est inscrit sur la cloche. La seconde veut que l'horloge ait été baptisée en hommage à Ben Caunt, un boxeur poids lourd du XIXe siècle.

Les cloches

Big Ben pèse 13,7 tonnes, pour une hauteur de 2,2 mètres et un diamètre de 2,7 mètres. Elle sonne les heures sur la note "mi" à un niveau de 118 décibels. Le marteau pèse 200 kilogrammes.

La grande cloche est accompagnée de quatre autres, plus petites, qui carillonnent tous les quarts d'heure avec une mélodie aux tons plus aigus.

Chacun des quatre cadrans de l'horloge affiche un diamètre de 7 mètres, et leurs chiffres romains une longueur de 60 centimètres.

Les grandes aiguilles, celles des minutes, sont faites de cuivre et mesurent 4,2 mètres, pour un poids de 100 kilogrammes chacune. Les petites aiguillent, en bronze, sont plus courtes - 2,7 mètres - mais plus lourdes: 300 kilogrammes.

La tour

La tour culmine à 96 mètres. Elle compte 11 étages, 334 marches jusqu'au beffroi et 399 jusqu'à la lanterne.

La grande cloche a été placée en octobre 1858 et la tour, achevée en 1859. La grande horloge a commencé à tourner le 31 mai de cette année-là et Big Ben a résonné pour la première fois le 11 juillet.

Précédents arrêts

Big Ben s'est fissurée deux mois après sa mise en service, endommagée par le marteau qui a finalement été remplacé. Elle s'était alors tue pendant quatre ans.

En avril 2013, Big Ben a cessé de sonner lors des funérailles de Margaret Thatcher, la première femme Premier ministre du Royaume-Uni.

Les cloches se sont aussi arrêtées pour inspection en octobre 2005 et pendant sept semaines pour maintenance en 2007. D'autres arrêts sont intervenus entre 1983-85, en 1979 (neuf mois), 1956 (six mois) et 1934 (deux mois).

Insolite...

D'anciennes pièces d'un penny sont utilisées pour s'assurer que l'horloge reste juste. Ajouter un penny au mécanisme du pendule lui fait gagner deux cinquièmes de seconde par jour. Enlever du poids permet à l'inverse de ralentir l'horloge.

Une personne se tenant au pied de la tour qui écouterait les "bongs" de la cloche sur une radio FM les entendrait une fraction de seconde plus tard.

Big Ben a un compte Twitter - non officiel - qui tweete chaque heure le nombre de "bongs" émis par la cloche. Il compte 484.000 abonnés.

La mélodie du carillon est reprise en introduction de la chanson "Miss Maggie" de Renaud, qui fustige Margaret Thatcher.

Une lanterne au sommet de la tour indique lorsque le Parlement siège.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.