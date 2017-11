(mij trad. sw) - Jusqu'à présent, trois Luxembourgeois ont survécu aux auditions à l'aveugle du casting "The Voice of Germany": James Borges, Thorunn Egilsdottir et Sabrina Gerard.

Une quatrième personne peut désormais être ajoutée à cette liste: Christina Rodrigues. Cette jeune chanteuse de Cents a réussi à retourner trois jurys face à elle en interprétant "On and On", une chanson soul d'Erykah Badu.

La jeune femme, qui fêtait ses 21 ans le soir de sa prestation, a finalement décidé d'intégrer l'équipe de la seule femme du jury, Yvonne Catterfeld. Et n'a pas caché sa joie sur les réseaux sociaux!

Un autre Luxembourgeois tentera sa chance ce jeudi 16 novembre: Jimmy Risch de Steinsel. Le jeune homme de 19 ans interprétera la chanson "Colorblind" du "Counting Crows".





