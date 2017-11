(AFP) - «Un collègue ivre m'a agressée après une représentation»: 456 comédiennes ont dénoncé jeudi dans une tribune truffée de témoignages le harcèlement, les agressions et la «culture du silence» dans le cinéma et le théâtre en Suède.



Les signataires fustigent le «culte du génie» régnant dans les arts de la scène depuis l'époque d'Ingmar Bergman, cinéaste aussi exigeant que révéré, et qui laisse impunis les agresseurs «tant que ce qu'ils créent est auréolé d'une haute valeur artistique».

«Acteurs et réalisateurs considérés comme des génies sont soutenus par la profession, peu importe ce qu'ils font subir à leurs collègues», écrivent les comédiennes, dont Lena Endre (Les meilleures intentions, Millénium), Sofia Helin (The Bridge) et Ruth Vega Fernandez (Kyss mig).

«A cause de ce statut de stars, leurs agressions n'ont jamais de conséquences», déplorent-elles dans le quotidien Svenska Dagbladet.

Subissant des pressions, elles décident de tout déballer

Suite au scandale Weinstein, ces femmes avaient formé un groupe pour parler du sujet. En moins de 24 heures, elles avaient recueilli 11 témoignages, mais certains hommes qui suivaient la discussion, se sentant visés, ont contacté leurs victimes. C'est là, qu'elles ont décidé de publier une vingtaine de récits.



Le Premier ministre choqué

Le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven s'est élevé contre ces comportements «horribles» en se disant choqué par la quantité de témoignages.

Plusieurs récits anonymes de harcèlement ou d'agressions parfois violentes -- au moins deux viols -- visent, sans les nommer, des acteurs et metteurs en scène réputés en Suède comme à l'étranger.

«Je devais jouer une scène d'amour avec ce grand acteur. Je devais être sur lui pendant l'acte sexuel. Au cours d'une répétition, il m'a demandé s'il pouvait téter à mon sein gorgé de lait (il savait que j'allaitais) tandis qu'il se pressait contre moi, en érection», témoigne une comédienne.

«Je les admirais tant», raconte une autre. «Parmi les plus grands. Lui qui devait jouer mon père et qui m'a prise par le cou en essayant d'enfoncer sa langue dans ma bouche» et «cet auteur dramatique qui avait écrit un beau rôle pour moi dans sa pièce et dont les mains enserraient soudain ma poitrine dans l'obscurité, derrière la scène».

Responsables de grandes scènes convoqués

Quelques heures après la publication, la ministre de la Culture, Alice Bah Kuhnke, «choquée, dégoûtée, en colère et carrément furibonde», a convoqué les responsables des grandes scènes nationales, le Théâtre dramatique de Stockholm longtemps dirigé par Ingmar Bergman, le Théâtre national et l'Opéra royal.

«Ces agressions sont gravissimes. Les plus hautes exigences commandent à toutes les institutions publiques s'agissant de leur environnement du travail», a lancé la ministre, compagne de l'acteur Johannes Bah Kuhnke qui tient notamment le rôle-titre dans le film «Snow Therapy».

L'Institut du film suédois, qui fournit une aide financière au cinéma, a fait savoir jeudi qu'elle instaurerait une sorte de «green card» sanctionnant la formation des responsables de sociétés de production aux questions de harcèlement.