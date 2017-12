(SW) - Ça y est, Noël est à notre porte. Ce soir nous fêtons le traditionnel réveillon de Noël, en famille ou entre amis. Mais quelle est la playlist idéale pour passer de bonnes fêtes de fin d'année? L'équipe de wort.lu/fr vous a concocté une petite liste des titres à écouter pour passer une bonne soirée. Joyeux Noël!

Les incontournables

Qui dit playlist de Noël dit forcément *incontournables*. Les grands classiques reviennent en force tous les ans et nous avons nos petits chouchous...

Bing Crosby - White Christmas

Nous sommes d'abord remontés très loin avec un classique des années 40: Bing Crosby - White Christmas. Ce titre s'est vendu à près de 50 millions d'exemplaires, donc forcément, il apparaît dans notre top. Alors oui, ce n'est pas très funky mais c'est tout de même un carton, écoutez donc.

Tino Rossi - Petit papa Noël



On continue dans les classiques qui datent un peu mais que tout le monde réécoutent quand même à Noël. Forcément, mamie n'est jamais loin pour nous remettre un petit coup de... Tino Rossi, avec Petit papa Noël. Mais il faut dire aussi que le bon vieux Tino - de son vrai nom Constantin - est le recordman français de ventes de disques dans le monde. Il est le seul artiste français à avoir vendu plus de 500 millions de disques dans le monde entier... Respect. Et puis il a fait une chanson sur l'homme le plus généreux du monde, le papa noël, rien que ça.





Frank Sinatra - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!



On vous avez prévenu, ce top envoie du lourd! On reste dans les classiques qui datent mais qui sont indémodables, il faudra vous faire une raison. Bon d'accord, pour le coup, la neige n'est pas du tout au rendez-vous mais c'est pas grave, on peut quand même se dandiner sur le célèbre Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! de Frank Sinatra.





WHAM - Last Christmas



C'est là que l'on commence les choses sérieuses: comment parler de Noël sans mentionner ce tube du groupe WHAM, Last Christmas, que tout le monde connaît par cœur ? Impossible pour nous. Admirez donc ces paysages montagneux, cette rythmique de folie mais aussi et surtout cette chevelure magique de Georges! Bon on s'emballe un peu. Cette chanson date de 1984 et se hisse dans les tops des téléchargements tous les ans à l'époque de Noël.





Mariah Carey - All I want for Christmas is you

VOUS L'ATTENDIEZ TOUS! La voici. C'est la chanson incontournable de Noël par excellence. Et le morceau qui permet à Mariah de refaire parler d'elle une fois par an. All I want for Christmas is you est sorti en novembre 1994 et se place tous les ans dans les tops des chansons de Noël depuis maintenant plus de 20 ans. A tel point que des observateurs avisés ont noté qu’elle apparaissait dans le moteur de recherche de Youtube en décembre avec la régularité d’un coucou suisse. Et chaque année plus haut.

Mariah a vendu près de 15 millions d'exemplaires de ce single et on vous laisse monter le son pour profiter de la musique, et chanter bien fort.





Le choix des journalistes de la rédaction

Après ces *incontournables*, place à l'improvisation, à ces musiques que l'on écoute le soir du réveillon parce qu'elles nous rappellent l'odeur du chocolat chaud ou le petit feu dans la cheminée quand on jouait à la belote avec papi.

Luis Mariano - Maman la plus belle du monde

A la rédaction, on commence par un grand classique, Luis Mariano, avec Maman la plus belle du monde. Maurice a fait ce choix parce que la mélodie lui évoque incontestablement la période de Noël: et on ne l'arrête plus lorsque le refrain retentit.





Brenda Lee - Rockin around the Chrismas Tree

On parle ici de *la base* selon Christelle. Rockin around the Chrismas Tree fait partie de ses chansons préférées à écouter à Noël. Parmi tant d'autres. Elle était à deux doigts de vous proposer la *playlist de Christelle* pour les fêtes. Nous l'avons freiné, heureusement.



Durant la saison de Noël de 1960, cette chanson atteint la 16ème place dans le classement du Billboard et devient une chanson de Noël incontournable dont la pérennité fut assurée. Elle continua à bien se vendre durant le temps des fêtes pour le quart de décennie suivant, atteignant le numéro 5 dans le palmarès de chansons de Noël de 1984.





Sex Pistols - Jingle Bells



Pour une «ambiance assurée», Anne vous conseille Jingle Bells, des Sex Pistols. Pour leur «côté sales gosses qui me fait toujours rire», glisse-t-elle. C'est surtout enfin une interprétation de Jingle Bells qui lui plait, pour sa belle énergie. «On met ça à l'apéro le soir du Réveillon». Allez-y, faîte-le.





RUN-DMC - Christmas in Hollis



On change un peu d'ambiance avec le choix de Virginie: Christmas in Hollis des RUN-DMC. L'un des pionniers du hip-hop US s'est lancé dans ce pari osé, réussissant à parler de Noël tout en faisant du rap: et ça marche. «Je n'écoute jamais de chants pour Noël: je trouve ça kitsch. Mais quand le hip-hop met en scène le père noël et raconte une nuit de réveillon, ça donne envie de danser». On vous laisse savourer.





JOYEUX NOEL A TOUS!

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.