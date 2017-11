(ChB) - Sur proposition de la faculté de Droit, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a été fait docteur honoris causa de l'université de Coimbra ce mardi 31 octobre au Portugal.

Lors de la cérémonie, il arborait le traditionnel capelo (courte cape de soie et de velours symbolisant la science) et la borla (coiffe symbolisant l'intelligence), le tout de couleur rouge, la couleur des docteurs en Droit.



Sur Twitter, il a remercié chaleureusement les participants, pour l'avoir fait se sentir "comme à la maison."

"Distinguer le président de la Commission européenne nous permet de réaffirmer notre soutien à l'Union européenne", a déclaré le recteur, João Gabriel Silva.

Il a aussi souligné que l'UE était un exemple de la coopération en Europe pour assurer la paix et la prospérité. Pour lui, il est essentiel de continuer ainsi "en dépit d'un regain inquiétant du nationalisme et du populisme."

La faculté qui a proposé le titre souligne que le président de la Commission européenne a une carrière politique impressionnante et a occupé les plus hauts postes dans la vie politique du Grand-Duché de Luxembourg, "le pays d'où il vient", rappelant notamment son rôle dans la signature du traité de Maastricht en 1992.

A l'université de Coimbra, le doctorat honorifique a été décerné pour la première fois en 1921. C'est une des plus anciennes universités d'Europe et dans le monde, la plus ancienne du pays, et un des plus importants organismes de recherche et d'enseignement supérieur du Portugal.