(AFP) - Les autorités équatoriennes ont retrouvé à bord d'un navire battant pavillon chinois 300 tonnes de pêche, dont des espèces en voie d'extinction dans les eaux des Galapagos à l'est de l'océan Pacifique. Les marins de l'embarcation de nationalité chinoise ont été condamnés par la justice équatorienne dimanche et risquent quatre ans de prison.

Lors de son arraisonnement le 13 août, le "Fu Yuan Yu Leng 999" contenait dans ses cales 300 tonnes de poissons. On y compte plus de 6.600 requins, notamment des requins marteau, en voie d'extinction, et Silky. En Asie les nageoires de requins sont considérées comme des mets délicats.



Le commandant du navire a été condamné à la peine maximale pour crimes contre la faune et la flore: quatre ans de prison ferme. Ses trois adjoints ont été condamnés à des peines de trois ans de prison et les 16 autres marins à un an. Le propriétaire du bateau a été condamné à une amende de 5,9 millions de dollars.

Selon le directeur du Parc national des Galapagos (PNG), il s'agirait du cas le plus important de pêche illégale dans les eaux de l'archipel ces trois dernières années.