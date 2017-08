(ChB) - La séquence fait le tour du web ces derniers jours: la journaliste Ilia Calderon face à un membre du Ku Klux Klan, tentant de comprendre d'où vient la haine qui l'anime, et subissant injures et menaces.

Attention, les images et les propos contenus dans cette scène extraite du documentaire tourné par Univision peuvent choquer.

Une immersion inédite et effrayante

Dimanche 20 août, un documentaire sur les suprémacistes blancs de Caroline du Nord issu du Ku Klux Klan, appelés les Loyal White Knight (chevaliers blancs loyaux) a été diffusé par la chaîne espagnole Univision Noticias aux Etats-Unis, dans l'émission Aquí y Ahora. Le Ku Klux Klan compte 130 branches dans 22 Etats américains.





Les jours précédant la diffusion, une séquence extraite du film a beaucoup fait réagir les internautes: on y voit un moment de l'interview accordée par Barker et sa femme Amanda à la journaliste Ilia Calderon.



Un moment extrêmement tendu et qui fait froid dans le dos. La journaliste, d'origine colombienne, a d'ailleurs raconté avoir "craint pour sa vie et celle de son équipe" lors du tournage.

"Pour Dieu. Pour la race. Pour la nation."

Le groupuscule raciste a autorisé les caméras à assister à une de leurs "réunions" et a accepté l'interview de leur "sorcier impérial".



Dans le film, diffusé en direct sur YouTube le 20 août, on peut voir les membres du groupe capuche sur la tête, torche à la main, tourner en cercle, autour d'une croix enflammée, récitant "Pour Dieu. Pour la race. Pour la nation. Pour le Ku Klux Klan."



Voici la vidéo de l'intégralité de l'émission spéciale Aquí y Ahora (en espagnol):





La journaliste interroge Barker sur sa présence et ce qu'elle lui inspire: "Je suis contrarié. Je vis ici depuis plus de 20 ans et c'est la première fois qu'un noir ou... peu importe comment vous voulez être appelée, vous êtes une bâtarde pour moi... met les pieds ici."

"Mon peuple est blanc. Le vôtre est noir."



"Allez-vous me chasser?" demande la jeune femme. "Non, on va vous brûler", répond sans sciller le maître des lieux. "Comment allez-vous faire avec 11 millions d'immigrés (aux Etats-Unis)?" rétorque-t-elle. "Ça ne change rien, on a tué 6 millions de Juifs la dernière fois, 11 millions ce n'est rien".



S'en suit un insupportable échange sur la Bible et la supériorité des blancs qui passe apparemment par la couleur des yeux: "La Bible dit: Aime ton prochain comme toi-même. Mon peuple est blanc. Le vôtre est noir. Regardez vos yeux, et regardez les miens: je suis bien plus supérieur que vous ne le serez jamais." Et l'épouse renchérit: "Je ne partagerai jamais ma table avec une personne noire."