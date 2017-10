(ChB) - Après "Share respect" et son panda, Bee Secure lance une nouvelle campagne consacrée à la collecte de nos données personnelles et leur exploitation. Le but: comprendre le "Big data" et s'en protéger.

Eviter les bouchons, trouver une place pour se garer, analyser le sang, diagnostiquer encore mieux les maladies, ou même prédire les crimes et intervenir avant qu'ils n'aient lieu: tout cela ne relève plus de la science fiction mais du "Big data".

Bee Secure explique: "Ces technologies font déjà partie de notre quotidien. Chaque clic, chaque like, chaque publication, chaque recherche sur Internet, chaque discussion sur smartphone: tout est collecté 24h/24."

C'est ça, le Big data. D'énormes quantités de données qui permettent aux fournisseurs d'obtenir des informations personnelles très précises sur nous. Age, sexe, orientation sexuelle, état de santé, orientation politique, ressources, sentiments, voire même des informations sur notre comportement à venir.

Nos données exploitées tous azimuts

Ces précieuses données, une fois compilées, sont utilisées de différentes manières: définir avec précision quelle publicité, quels contenus et quelles suggestions d'amis nous seront présentés, mais aussi, s'adapter au mieux à notre profil en tant que client voire connaître notre situation financière.

L'objectif de la nouvelle campagne de Bee Secure est de lever le voile sur ce qui se passe en coulisses: "La technologie de l'analyse de données n'est ni bonne, ni mauvaise. Il s'agit plutôt de savoir ce que deviennent les données. Les utilisateurs craignent l'abus, la manipulation et la perte de leur sphère privée, mais par ailleurs, le Big data permet d'enrichir et d'améliorer concrètement notre vie quotidienne, en matière de médecine, de trafic, d'industrie ou de communication."

Exit le panda, place au cheeseburger

Dans le cadre de la campagne, Bee Secure publiera chaque mois, jusqu'en été 2018, des articles informatifs sur ce sujet. L'équipe sera également présente à différents événements, comme du 9 au 10 novembre à la Foire de l'Etudiant.

L'un des éléments emblématiques de cette nouvelle campagne sera le cheeseburger, pour représenter les différentes couches de données récoltées au fil de nos activités en ligne. Des bonbons en forme de cheeseburgers seront donc distribués lors de certaines manifestations par Bee Secure.

Un soutien concret

Toutes les personnes intéressées, enfants et jeunes, ainsi que parents et éducateurs, recevront des conseils précieux sur la manière de garder le contrôle face aux développement du "Big data": décider où s'inscrire, réfléchir aux informations personnelles que l'on souhaite partager, garder un œil sur les paramètres techniques, la campagne donnera des aides concrètes sur ces thèmes.

La Helpline, joignable gratuitement au tél. 8002-1234 est là pour répondre à toute questions des utilisateurs.