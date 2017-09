Ce lundi 4 septembre, le Grand-Duc a reçu au château de Berg le célèbre explorateur et aviateur suisse Bertrand Piccard, accompagné du directeur du département Recherche et innovation environnementales du LIST, Lucien Hoffmann.

Ami de longue date du couple grand-ducal, Bertrand Piccard est actuellement au Luxembourg pour participer à la conférence internationale Life Cycle Management (LCM) 2017.

Organisé tous les deux ans, cet événement porte sur la conception de technologies, de produits et de politiques durables.

Ces thèmes, auxquels le chef de l’Etat est très sensible, ont figuré au centre de l’entrevue de ce jour.

Après avoir accompli un tour du monde avec son avion solaire Solar Impulse 2, Bertrand Piccard a fondé l’Alliance mondiale pour les technologies propres. Celle-ci a pour objectif d’encourager et de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables aux quatre coins du monde.

Le Luxemburg Institute of Science and Technology (LIST) assure cette année l’organisation de la conférence internationale LCM 2017, en collaboration avec l’Université de Luxembourg et ArcelorMittal. Cet événement rassemble, trois jours durant, plus de 600 participants de 40 pays.