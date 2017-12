(AFP) - La très attendue élection de Miss France 2018 sera diffusée le 16 décembre prochain à partir de 21h sur TF1, en direct de Châteauroux. Trente miss régionales seront en lice pour succéder à Alicia Aylies, 87e Miss France élue le 17 décembre dernier à l'Arena de Montpellier. À un peu plus de deux semaines de l'élection, voici ce que l'on sait de la soirée de cette 88e édition.

Quelles têtes d'affiche pour Miss France 2018 ?



Pour la 23e année consécutive, c'est Jean-Pierre Foucault qui présentera cette soirée en direct de la ville de Châteauroux. Comme c'est le cas depuis plusieurs années, il sera épaulé par Sylvie Tellier. La présidence de cette 88e édition a été confiée à un duo glamour, Jean Paul Gaultier et Iris Mittenaere, qui encadreront un jury notamment composé de Nolwenn Leroy. Pour la toute première fois, c'est une star internationale, Ed Sheeran, qui donnera le coup d'envoi de Miss France.

Quel sera le thème ?



Après "le rêve" en 2016 et "la féérie de Noël" en 2017, cette élection de Miss France 2018 sera placée sous le signe de la Fête. Il faut donc s'attendre à des scénographies positives, colorées, et bien évidemment festives. Les tableaux devraient s'articuler autour des "Régions en fête", mais aussi de fêtes populaires ou emblématiques comme le 14 Juillet, la fête foraine ou encore la Fête de la musique.

30 candidates pour une couronne

La couronne de la future Miss France est signée Julien d'Orcel.

©Julien d'Orcel

























































Pas moins de trente miss régionales âgées de 18 à 24 ans seront en lice, le 16 décembre, pour tenter de succéder à Alicia Aylies. Cette année, peu de changements chez les miss, si ce n'est le retour de Miss Saint-Pierre-et-Miquelon, absente l'an dernier, à la place de Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Comme l'an dernier, après plusieurs tableaux, seules douze candidates, sélectionnées par un jury avant la cérémonie, seront soumises au vote du public et du jury (50/50), puis ce sont les téléspectateurs qui devront choisir leur nouvelle Miss France parmi les cinq finalistes.

Qui habillera les cinq finalistes ?



Cette 88e édition célébrera une décennie de collaboration entre l'Organisation Miss France et Nicolas Fafiotte. Le styliste, qui travaille notamment pour l'Etam Live Show, signera les robes haute couture des cinq candidates finalistes, ainsi que les créations portées par Sylvie Tellier durant la soirée. Le créateur a imaginé des robes d'exception sur le thème de la Fête. Si les créations ne doivent être révélées que le jour J, on sait déjà que le tulle et les paillettes seront de la partie.

À noter que, pour la neuvième année consécutive, c'est Julien d'Orcel qui a été convié à imaginer la couronne de Miss France 2018. Baptisée "O'Céleste", cette pièce de joaillerie rappelle le ciel et les cimes par sa palette de couleurs et sa forme soulignée de boucles aériennes. La couronne se pare de pierres en forme de poires centrales blanches, et de navettes bleu saphir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.