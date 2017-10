Interview: Nathalie Roden



Ce soir, lors de la conférence «Les femmes qui ont marqué le Luxembourg» organisée par le stand français du Bazar International, le journaliste et écrivain Stéphane Bern invite son audience à découvrir les exploits féminins au fil de l'histoire du Grand-Duché, notamment ceux de la comtesse Ermesinde et de la grande-duchesse Charlotte.

Monsieur Bern, il y a certainement plus que deux femmes qui ont marqué le Luxembourg. Pourquoi avez-vous décidé de vous concentrer sur celles-ci en particulier?

Ce que j’aime, lorsque je prépare une conférence, c’est aller chercher dans mes livres et grimoires quelques anecdotes originales et travailler mon sujet en me défiant des idées reçues. Pour les femmes qui ont marqué le Luxembourg, j’ai tout de suite senti le parallèle entre la comtesse Ermesinde, fille unique du comte de Luxembourg, Henri IV l’Aveugle, au début de XIIIe siècle, et l’héroïne de mon enfance, la grande-duchesse Charlotte. Toutes deux ont agi avec sagesse et œuvré à la prospérité du pays. Délibérément, je me suis attaché au destin de ces deux souveraines… qui ne devraient susciter aucune jalousie parmi toutes les autres Luxembourgeoises qui méritent aussi ma haute considération!

Pouvez-vous nommer des femmes qui ont laissé leur trace dans le pays, mais qu'on risque d’oublier?

Je songe à l’écrivaine Marie-Henriette Steil, pourtant morte si jeune, ou la compositrice et pianiste Lou Koster. Il y a aussi la femme politique d’Action Féminine, Catherine Schleimer-Kill, qui fut l’une des premières femmes à avoir son permis de conduire, et, bien sûr, la première femme qui a eu un doctorat à la Sorbonne, Anne Beffort, fondatrice du premier lycée de jeunes filles et du musée Victor Hugo à Vianden. Je me dois également de citer Aline de Saint-Hubert, épouse de l’industriel Emile Mayrisch qui fondera l’Arbed. Avant de léguer son château de Colpach à la Croix-Rouge dont elle fut aussi présidente, elle y réunissait un vrai salon littéraire et artistique.

Laquelle des femmes dont vous allez parler vous a le plus impressionné?

Enfant, je ne me lassais pas du récit que me faisaient mes grands-parents luxembourgeois du rôle qu’avait joué la grande-duchesse Charlotte pour animer et incarner la Résistance face à l’ennemi nazi. Son destin hors du commun m’a toujours attiré et a décidé de ma vocation: je suis devenu journaliste en publiant dans «Madame-Figaro», il y a 32 ans, mon premier article consacré à la grande-duchesse Charlotte au moment de sa disparition en 1985. Sans pouvoir expliquer par quelle magie, cette grande dame n’a cessé depuis lors de m’inspirer. Et c’est pour lui rendre l’hommage qu’elle méritait que j’ai convaincu France 2 de lui consacrer un «Secrets d’histoire».

«Laisser sa marque» n’est pas nécessairement positif: existe-t-il des exemples négatifs?

L’Histoire est injuste pour celles et ceux qui ont perdu la bataille. Malheur aux vaincus dit-on! Je pense ainsi au destin troublant et malheureux de l’infortunée grande-duchesse Marie-Adélaïde qui, au départ, semblait réunir toutes les grâces et toutes les vertus, mais qui ne fut sans doute pas la femme de la situation pendant la Première Guerre mondiale lorsque la neutralité luxembourgeoise fut bafouée par le Kaiser Guillaume. Son caractère timide et volontaire, sa conception traditionnelle de ses prérogatives souveraines, son implication dans les nominations politiques lui ont coûté cher auprès des Alliés et de l’opinion publique luxembourgeoise, la contraignant, sous la pression du Parlement, à abdiquer en janvier 1919 au profit de sa sœur puinée Charlotte. J’espère qu’un jour l’Histoire adoucira son jugement sur elle.

Quelle femme dans votre vie privée vous a marqué le plus?

Je crois sincèrement que chacun d’entre nous est avant tout marqué par la première femme de sa vie. Ma mère a fait de moi un bon petit soldat qui fait son devoir et assume pleinement toutes ses responsabilités. Mais c’est assurément chez ma grand-mère luxembourgeoise, si aimante et attentionnée, que mon enfance fut un royaume enchanté. La discipline stricte se relâchait quelque peu, je découvrais aussi l’objet magique qu’était la télévision, proscrite chez mes parents. Et c’est vraiment auprès d'elle, que s’est développé mon goût de l’Histoire.

La conférence aura lieu ce jeudi à 20h dans la salle de Musique de Chambre à la Philharmonie.



Prix d'entrée: 30 euros.

