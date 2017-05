L'illusionniste luxembourgeois plusieurs fois récompensé à travers le monde, David Goldrake, lance ce printemps son grand show "Imaginarium" à Las Vegas.

Connu pour avoir remporté entre autres, l’Oscar de la magie, le fameux Mandrake d’or (en 2010) et le Merlin Award Best Illusionist Europe en 2015, David Goldrake va bientôt défier les lois du temps et de la physique devant les yeux ébahis des spectateurs à l’intérieur du Tropicana Theater, salle de spectacle de 1100 places.

"Nous sommes absolument ravis d’accueillir David Goldrake! Source d’inspiration pour de nombreux auditoires à travers le monde entier, Goldrake est parfait pour notre nouveau programme de divertissement", a déclaré Aaron Rosenthal, vice-président et directeur général du Tropicana.

Dans ce spectacle, David Goldrake permettra à son audience de perdre tout sens de la réalité, créant une scène surréaliste coincée quelque part entre réalité et un monde onirique plein de rêves et de fantasmes.

"Partager mon art sur le plan international"

Partant des classiques de l’histoire de la magie vers une expérience moderne et inspirante, le grand illusionniste plongera ses invités dans un spectacle interactif et continu de mentalisme, d’escapologie, de musique et de chorégraphie. La technologie dite de "3D mapping" y jouera un rôle essentiel.

"Il ne s’agit guère d’un show ou d’une tournée, mais plus d’un projet entrepreneurial d’envergure internationale", affirme David Goldrake. "Le projet se base sur une vision de longue date d’établir ma marque luxembourgeoise et de partager mon art sur le plan international."

Le projet doit sa réalisation à un support pluridisciplinaire du Focuna, du ministère de la Culture et plus particulièrement du ministère de l’Economie luxembourgeois. A ce support s’ajoute également une vingtaine d’investisseurs privés.