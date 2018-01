PAR LAURENCE D'HONDT



Après avoir affrété un avion rempli de vivres pour la Somalie, le jeune «influenceur du web» Jérome Jarre se porte au secours des Rohingyas. Avec deux mots d’ordre: la transparence et l’action collective.

Après les stars de la musique et celles du cinéma, c’est au tour des vedettes du web de se lancer au secours du monde en détresse. Jérôme Jarre, 27 ans s’est d’abord fait un nom sur le site Vine, en postant des vidéos de quelques secondes sur des thèmes de la vie quotidienne.

Grâce à leur ton ingénu, ces vidéos ont été partagées des centaines de milliers de fois et ont propulsé le jeune homme sur les plateaux de télévision américains.

Faisant partie de cette génération que le Net a doté d’une notoriété aussi soudaine qu’éphémère, il s’est distingué il y a un an en lançant plusieurs opérations humanitaires.

Ci-dessus Jérôme Jarre, humanitaire numérique.

La première a eu lieu en Somalie, pays où les opérations humanitaires ont connu des naufrages retentissants, une seconde au Mexique et la troisième est en cours, au Bangladesh au secours des populations Rohingyas.

Un coup de cœur

Le début de son engagement dans le domaine de l’humanitaire a démarré sur un coup de cœur comme sorti tout droit d’un conte enfantin: en mars 2017, Jérôme Jarre publie une vidéo dans laquelle il rapporte l’histoire d’une petite fille déshydratée en Somalie.

Emu, émouvant, il se lance alors le défi d’affréter un avion rempli de vivres pour la Somalie. Turkish Airlines est la seule compagnie aérienne qui dessert le pays depuis les Etats-Unis où il réside.

D’après son récit, qu’il rapporte sur sa page Gofundme, il prend contact avec la compagnie, laquelle répond présent en deux heures de temps.

Jarre crée ensuite ce site Gofundme et parvient en 21 heures à lever plus d’un million de dollars. N’ayant pas de structures pour recevoir ces fonds, il fait appel à la Fondation Ben Stiller. Avec un million de dollars, il a de quoi remplir l’avion de 60 tonnes de vivres qui s’envole vers Mogadiscio.

Jérôme Jarre explique que cela ne lui a coûté que 150 000 dollars et décide donc de dépenser le reste sur place afin de soutenir l’économie somalienne. En Somalie, il affrète des camions d’eau et achète sur les conseils d'experts la nourriture la plus adaptée aux besoins de la population. Il élargit sa campagne pour la Somalie et récolte 2,7 millions de dollars au total.

Galvanisé par ce premier succès, Jarre décide de se lancer dans une vaste opération médiatique: un secours d’urgence aux Rohingyas, la minorité musulmane persécutée en Birmanie et obligée de se réfugier au Bangladesh.

Le principe de transparence

Là il n’hésite pas à interpeller le président turc lui-même qui s’empare de l’occasion pour s’ériger en sauveur des pauvres de la planète, d’autant qu’ils sont musulmans. «Nous ne refusons jamais des demandes d'assistance – qu'importe où se trouvent les personnes dans le besoin, écrit Erdogan. Nous soutiendrons les efforts de #LoveArmyForRohingya à travers nos agences d’aide».

La «Love army», c’est ainsi que Jérôme Jarre baptise les stars et personnalités parmi lesquelles l’acteur Omar Sy qui participent à ses opérations humanitaires.

«Ce qui est nouveau, c'est la manière dont ces personnes qui veulent aider le font ensemble. Et du coup, elles sont plus fortes. Et ça, c'est seulement possible grâce aux réseaux sociaux», expliquait-il en mai dernier en Somalie.

Autre leitmotiv de son action: la transparence. Avec son visage poupin, il raconte ce que devient chaque dollar et ce que lui a coûté chaque opération. Sur son site, il assure en outre aux donateurs qu’il n’agit que pour et avec autrui.

«Toutes les décisions sur place ont été prises avec les Rohingyas», écrit-il. «Nous les écoutons jusqu'à ce que l'on connaisse tout de leurs attentes. Les patrons, c'est eux». 57.000 donateurs auraient permis de recueillir plus de deux millions de dollars en un mois seulement.

Des questions

Ceci étant, la démarche de Jarre est séduisante mais laisse interrogatif: quels sont les Rohingyas capables d’évaluer correctement l’entièreté des besoins générés par le drame en cours?

Surfant sur le sentiment que les gouvernements et les ONG ne sont pas assez efficaces, il suppose que seules les populations sont à même d’évaluer leurs besoins et donne aux donateurs l’impression qu’agir ensemble est possible avec un résultat immédiatement palpable.

«Je ne pense pas qu’utiliser les médias sociaux à une fin humanitaire soit critiquable en soi», confie François Jost, sémiologue et spécialiste des médias, «mais rien n’assure que cela construise quelque chose».

Après certains échecs humanitaires, dont la fameuse opération «Du Riz pour la Somalie» organisée par Bernard Kouchner en 1992, les ONG ont délaissé les opérations à trop court terme pour privilégier les actions dans la durée, notamment à travers la distribution de semences, la reconstitution du cheptel, ou la formation aux techniques agricoles.

