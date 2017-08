Par Sophie Wiessler

Ce mardi 8 août est sans conteste une journée spéciale. Il pleut, les températures n'excèdent pas les 20 degrés et surtout, c'est la journée internationale du CHAT.

Alors forcément, à la rédaction, on est toutes surexcitées et on a eu envie de vous gratifier d'un top 10 des raisons d'avoir un chat. Parce qu'on est quatre sur cinq à en avoir dans l'équipe et que ça veut forcément dire quelque chose.

D'abord un chat, c'est juste TROP MIGNON

Comment ne pas craquer devant une petite boule de poils qui vous regarde avec amour?! Comme certains sont gagas des bébés, nous c'est les chats. Enfin les chatons surtout. Parce que comme pour les bébés, on va pas se mentir, mais c'était mieux quand ils étaient petits hein.

C'est totalement indépendant (enfin presque)

C'est souvent l'argument numéro un quand on hésite entre un chat et un chien. Alors qu'il faut sortir Albert au moins deux fois par jour, Félix lui, fait sa vie et ne demande qu'à avoir des croquettes, de l'eau et une litière propre.

Enfin, à la rédaction, on tient quand même à souligner que Dexter et Guimauve sont un peu collants et demandent beaucouuup d'attention.

Justement, c'est très câlin

Excepté si vous tombez sur un Fifou un peu grognon qui n'aime pas trop qu'on le touche, la plupart des chats adorent les câlins! Et forcément on ne peut pas résister quand il vient faire des patounes sur nous, avec ses petits yeux dignes du chat Potté.

(Et on sait que vous faites tous "ooooh" devant ce gif, ne mentez pas)

C'est bon pour la santé (si si, c'est prouvé)

En plus de vous consoler quand vous êtes tristes (grâce à ces merveilleux câlins), il est également prouvé que les propriétaires de chat tombent moins malades que d'autres personnes.

En grandissant aux côtés de félins, on développe une immunité face aux allergènes et on réduit les risques de problèmes respiratoires tels que l'asthme. Caresser un chat et l'entendre ronronner servent aussi d'anti-stress!

Et surtout, les propriétaires de chat sont plus heureux: notre niveau de dopamine et de sérotonine augmente au côté de notre félin.

Mais il y aussi plein d'autres bienfaits à découvrir..

Ça anime forcément vos soirées

Il court dans tous les sens, miaule à tue-tête lorsqu'il y a des invités, saute partout et a souvent une fâcheuse tendance à faire n'importe quoi.. Aucun doute, le chat est né pour nous divertir et nous faire rire.

Guimauve par exemple, a tenté de faire de la poutre sur le lit mais s'est rapidement rendu compte que les numéros de cirque, c'était un peu trop pour elle. Déso Guimauve, mais on t'aime quand même.

C'est un sujet de conversation quand vos collègues parlent de leurs mômes

Alors bon, ça c'est un exemple un peu plus personnel, mais ça vous parlera peut-être aussi, qui sait. Quand Virginie et Aurélie se mettent à parler de leur progéniture (et que toi tu n'as pas d'enfant), tu te sens vite larguée.

Sauf! Si tu as un chat. Parce que quand "Jenny a fait tomber son bol de céréales, regarde", tu peux rapidement dégainer ton smartphone et répliquer "Ben Dexter aussi regarde, il a fait tomber mon bol ce matin".

Sans rancune les copines.

Adopter un chat désengorge les refuges

On ne le dira jamais assez: adopter un animal à la SPA peut sauver des vies. Les refuges se retrouvent très vite débordés, surtout en période estivale, et ne peuvent pas accueillir tous les animaux.

Alors n'hésitez pas! En ayant toujours à l'esprit que vous adoptez cet animal pour au moins 15 ans de votre existence. Et que c'est peut-être 15 ans pour vous, mais c'est toute sa vie à lui.

(ça, c'est sa tête une fois qu'il est dans la voiture pour venir chez vous. Mignon non?)

Il refait votre déco

Une envie de changer de tapisserie? Pas de problème! Votre chat se fera un réel plaisir d'arracher l'ancienne tapisserie, gratuitement. Pareil pour les objets dont vous voulez vous débarrasser: un petit coup de pattes et il n'y paraîtra plus.

Il peut vous servir de bouillotte

En été, ça peut être embêtant, mais une fois que "l'hiver arrive" (vous l'avez?) un chat peut être très utile pour les petits petons frais.

Le chat est le roi des Internets

Quel animal est le plus visible sur les réseaux sociaux? Le chat pardi! Instagram, Facebook, Giphy, Youtube... On ne peut pas le manquer et certains assurent même un business grâce à leurs chats.

Tiens, c'est une idée à exploiter ça... Bonne fête internationale des chats!





