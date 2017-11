(SW) - Voilà un Premier ministre avec le sens de l'humour. A l'occasion de la fête d'Halloween, très pratiquée en Amérique, Justin Trudeau est arrivé ce mardi au Parlement pour une séance de questions au gouvernement sous les traits de... Clark Kent.

Alors qu'il se rendait dans la salle, le dirigeant est passé devant des journalistes, et a fait apparaître l'emblème du super-héros sous sa chemise.

Il n'a d'ailleurs pas hésité à les taquiner un petit peu: "C'est un gros choc de voir le premier ministre habillé en journaliste" avant de poursuivre en anglais "mais, you know, got to do it" ("mais bon, il fallait bien que je le fasse")

Justin Trudeau arrived for House duties today dressed as Clark Kent for Halloween. (via CBC News) pic.twitter.com/iCjUxVov73 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 31 octobre 2017

Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre canadien s'essaie à la coutume: en 2016, il s'était déjà déguisé en Han Solo, célèbre héros de Star Wars.

