Le Prince Guillaume, Jean, Joseph, Marie, prince de Luxembourg, prince de Nassau et de Bourbon-Parme, est né le 11 novembre 1981 à la maternité grande-duchesse Charlotte de Luxembourg comme fils aîné du Grand-Duc et la Grande-Duchesse.

Après des études en politique internationale au Royaume-Uni, le prince Guillaume a poursuivi son cursus dans ces matières en France. Il a obtenu, en juin 2009, une licence avec mention en Lettres et Sciences politiques, spécialité "sciences politiques", à l’université d’Angers.

Le 18 décembre 2000, le prince Guillaume a été nommé officiellement Grand-Duc héritier. Depuis 2009, il s’engage activement dans de nombreuses missions économiques que ce soit en Russie, aux Etats-Unis ou encore dans les pays du Moyen-Orient. Après une visite en Chine dans le cadre de l’exposition universelle de Shanghai, il s’est rendu, entre autres, en mission économique en Suède, en Turquie, au Japon, en Corée du Sud et récemment en Chine et aux Emirats arabes unis afin d’assurer la promotion des industries et de la place financière du Luxembourg.

Il se marie le 20 octobre 2012 avec Stéphanie de Lannoy en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.

En outre, le grand-duc héritier Guillaume a accordé son Haut Patronage à la Fédération du sport cycliste luxembourgeois à la Centrale des Auberges de Jeunesse, à l'Association nationale des victimes de la route, à l'Orchestre d’harmonie des jeunes de l'Union européenne ainsi qu’aux Jeunesses musicales du Luxembourg.

Intéressé par la politique, l’économie et la philosophie, ses lectures préférées s’orientent vers les autobiographies en relation avec ses centres d’intérêt, les traités philosophiques ainsi que les romans historiques. Guillaume aime la musique, tant classique que moderne. Il joue du piano et voue une passion pour la guitare. Très sportif, le Grand-Duc héritier pratique surtout le tennis ainsi que le ski, la natation et les sports nautiques.

